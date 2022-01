La comédie musicale inspirée du «Meilleur Pâtissier» s'annonce croquante et gourmande

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Mashable

On a hâte que «Le Meilleur Pâtissier» revienne sur M6, rien que pour lire la chronique que lui consacrera sans nul doute Anaïs Bordages. Lancée en 2012, la version française de cette émission a déjà connu pas moins de dix saisons, présentées par Faustine Bollaert puis Julia Vignali, et enfin Marie Portolano pour la saison qui s'est achevée en décembre 2021. Le concept n'est pas original, puisque notre «Meilleur Pâtissier» est adapté de l'émission anglaise «The Great British Bake Off», lancée en 2010.

Nul besoin de s'attarder sur le principe de l'émission, concours de pâtisserie dans lequel il faut à la fois ravir les papilles et surprendre l'œil, tout en se pliant aux exigences parfois excentriques d'un jury professionnel. En France, celui-ci est constitué depuis 2012 par les inénarrables Cyril Lignac, qui nous a toujours été vendu comme le Jamie Oliver français, et Mercotte, de son vrai nom Jacqueline Pin, spécialiste des desserts et blogueuse émérite.

Cet inénarrable duo risque de pâlir de jalousie en apprenant que «The Great British Bake Off» va être adapté sur scène sous la forme d'une comédie musicale. C'est Mashable qui nous apprend cette surprenante nouvelle: dès l'été prochain, on pourra voir sur scène huit candidats et candidates tenter de pâtisser au mieux afin de décrocher un trophée forcément très convoité.

Casting français tout trouvé

Le synopsis de ce spectacle déjà très attendu tente de nous mettre l'eau à la bouche: «Suivez les tentatives et les tribulations de nos pâtissiers, chacun ayant sa propre histoire à raconter. Tous sont si singuliers, à l'image de leurs créations culinaires. Découvrez qui va triompher en tant que Meilleur Pâtissier, et qui va sombrer dans de la pâte détrempée. Attendez-vous à des personnages qui réchauffent le cœur, à de bonnes doses de rire, et à des chansons qui mettent l'eau à la bouche, dans une comédie musicale originale, adaptée à toute la famille.»

On ignore encore si d'anciens candidats ou membres du jury feront partie de l'aventure scénique. Mais on salive déjà à l'idée qu'une version française puisse finir par voir le jour. Pour le rôle de Mercotte, on propose Liliane Rovère (Dix pour cent, Family Business). Et pour incarner Cyril Lignac, on verrait bien Benjamin Lavernhe (Le discours, Mon inconnue), qui saurait jouer avec les scories du cuisinier aveyronnais sans pour autant tomber dans la parodie.