M&M's veut que ses personnages soient «plus inclusifs»

Ils font peau neuve: les emblématiques personnages anthropomorphes des bonbons M&M's vont subir quelques changements esthétiques. La société mère Mars Inc. a annoncé jeudi 20 janvier vouloir donner à ses héros des «personnalités plus nuancées pour souligner l'importance de l'expression de soi et le pouvoir de la communauté à travers la narration». Elle souhaite montrer son «engagement mondial à créer un monde où chacun se sent à sa place et où la société est inclusive».

Concrètement, qu'est-ce qui va changer? Déjà, les M&M's auront des bras et des jambes de la même couleur que leur coque, au lieu du ton chair bronzé de la version précédente. Ensuite, les personnages féminins auront des tenues moins stéréotypées: les talons de la M&M's marron ont été abaissés pour ressembler davantage à des ballerines et le personnage vert va troquer ses bottes de go-go danseuse pour des baskets «cool, décontractées, afin de refléter sa confiance sans effort». Leur maquillage sera également moins spectaculaire.

De l'ombre à la brillance

Les M&M's féminins auront une relation plus amicale alors qu'elles étaient présentées jusque-là comme étant méchantes dans les publicités. Le M&M's rouge sera plus gentil avec le reste du groupe; le orange «embrassera sa vraie personnalité, ses soucis» et reconnaîtra désormais son anxiété. Leurs noms vont être modifiés pour être moins genrés, afin que les consommateurs se concentrent davantage sur «leurs personnalités, plutôt que sur leur sexe».

Sur la toile, les internautes américains ont largement commenté l'annonce, de façon souvent ironique. «Le M&M vert, fraîchement libérée de ses bottes se lâche. Elle parle de la théorie de la reproduction sociale, comment le patriarcat et le capitalisme se renforcent violemment, et ce qu'une femme M&M sexy dit à propos de la manière dont le genre a été construit», tweete par exemple une internaute.