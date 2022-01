Ce que veut vraiment dire un Covid endémique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

Le 11 janvier, l'Agence européenne des médicaments estimait que nous nous dirigions vers une endémisation du Covid. Depuis, le mot «endémique» est sur toutes les lèvres. Signifie-t-il un retour à la vie normale? Des scientifiques répondent aux interrogations les plus communes concernant l'évolution du virus.

Que signifie «endémique»?

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique, une endémie est définie comme «la présence constante et/ou la prévalence habituelle d'une maladie ou d'un agent infectieux dans une population au sein d'une zone géographique». En d'autres termes, cela signifie une situation où «l'infection n'est plus imprévisible et qu'elle reste relativement stable», explique Stuart Ray, professeur de médecine dans la division des maladies infectieuses à l'Université Johns-Hopkins à Baltimore.

Une maladie endémique est-elle moins dangereuse?

Non. Le caractère endémique d'une maladie ou infection ne signifie pas qu'elle est bénigne. À titre d'exemple, la grippe reste toujours très dangereuse. Ces dernières années aux États-Unis, elle a provoqué des centaines de milliers d'hospitalisations et de 12.000 à 52.000 décès par an, selon les estimations des CDC.

Quand le Covid-19 deviendra-t-il endémique?

On considère que le stade endémique est atteint lorsqu'il y a un équilibre entre le niveau de transmission du virus et le niveau d'immunité de la population. Selon Jacob Lemieux, médecin spécialiste des maladies infectieuses au Massachusetts General Hospital, «il est juste de dire qu'Omicron va accélérer la transition vers l'endémicité» compte tenu de «l'énorme quantité d'immunité» engendrée par les infections du variant et des efforts continus de vaccination. Cependant, nous ne connaissons toujours pas les seuils qui doivent être atteints pour que le Covid devienne endémique, ni quand cela pourrait se produire, d'autant plus que le virus reste encore imprévisible.

Comment gérer une maladie endémique?

Au début de la pandémie, certains dirigeants politiques ont suggéré que le virus pourrait disparaître. Pour les scientifiques, c'était une erreur. Nous continuerons à vivre avec. Ainsi, le professeur Stuart Ray recommande de donner la priorité aux efforts visant à améliorer les vaccins et à accroître l'offre de traitements pharmaceutiques. Les experts prévoient également le maintien de certaines restrictions pour protéger les plus vulnérables.

Mais il ne faut pas se leurrer. «Personne n'a de boule de cristal, souligne Jacob Lemieux, nous ne comprenons pas complètement pourquoi un variant apparaît à tel moment, comment il apparaît, quel impact il aura. Cette incertitude fait partie de nos vies maintenant. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner [la lutte contre le virus].»