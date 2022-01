Temps de lecture: 2 min

Cet article est publié en partenariat avec Quora, plateforme sur laquelle les internautes peuvent poser des questions et où d'autres, spécialistes du sujet, leur répondent. La question du jour: «Comment écrire un roman quand on n'a pas d'histoire à raconter?»

La réponse de Didier Ernotte:

Excellente question, plus subtile qu'il n'y paraît. Je vais donc tenter d'apporter une réponse en tant qu'auteur.

Tout d'abord, il n'est pas nécessaire d'avoir quelque chose à dire pour écrire et heureusement! Prenons par exemple la poésie, des vers qui sans raconter véritablement une histoire, sans donner une opinion sur le monde et ses mystères, peuvent en tous cas donner de l'émotion sur des choses insignifiantes (le temps, l'humeur du jour, etc.).

Ensuite, il y a ce que j'appelle les «presque tout sur presque rien», ces auteurs capable d'écrire presque tout sur n'importe quel sujet. Jean d'Ormesson en est un remarquable exemple. Dans son livre Presque rien sur presque tout, il parle de la création de l'univers de manière très légère, complètement romanesque, mais aussi de son chat, et d'autres sujets n'ayant rien à voir les uns avec les autres.

Style et plaisir

Croyez-moi, il faut plus de talent pour ne parler de rien que pour raconter une magnifique enquête policière. Puisqu'il n'y a pas de contenu, il faut palier par un contenant, prenant, beau à lire, subtil comme une caresse littéraire.

Prenons Amélie Nothomb. Lisez son tout premier livre (Hygiène de l'assassin). C'est une histoire complexe, longue, bien écrite mais qui raconte vraiment une histoire. Prenez ses romans plus récents et vous comprendrez. Dans ses derniers romans, elle raconte de moins en moins quelque chose mais son style, son phrasé, sa structure sont une véritable dentelle de Bruges.

Sans aller d'ailleurs aussi loin, regardez les membres de Quora qui se spécialisent dans les réponses sur les tranches de vie ou les moments humains. Que racontent-ils? Rien de bien lourd, pas de contenu qui vous offre un savoir théorique ou académique. Non: ils vous offrent du plaisir, de l'humour, en donnant avec plus ou moins de talent leur opinion sur les petites choses du vaste monde.

Donc en conclusion: si vous avez envie d'écrire et que vous n'avez rien à dire, FAITES-LE! Mais attention, faites-le bien et offrez-nous du plaisir.