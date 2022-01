Les deux meilleures stratégies pour jouer à Wordle

Temps de lecture: 6 min

Soyons réalistes: à ce stade, vous n'avez pas besoin qu'on vous explique ce qu'est Wordle, ce jeu de mots devenu viral –un mot, cinq lettres, six essais, zéro embrouille. Ses vertus de partage d'une expérience collective, d'escapade éphémère au milieu des misères qui nous affligent, ont été vantées avec éloquence. Nos fils Twitter sont désormais jalonnés de petits carrés verts, gris et jaunes, et ça n'a rien de désagréable.

«Eh bien, c'est une première!»

C'est également à Wordle que sont imputables, toujours sur votre fil Twitter, les prises de position passionnées sur les méthodes de jeu des autres, forcément erronées. En tant que personnes qui passent leur temps à réfléchir à la meilleure manière de coller des lettres dans des cases, et ce depuis belle lurette (Nate est verbicruciste professionnel, et c'est lui qui est officiellement chargé de tester tous les jeux de mots quotidiens du New York Times), nous vous proposons quelques humbles suggestions sur la manière de choisir les mots que vous allez soumettre à Wordle.

Il existe deux approches stratégiques optimales de Wordle, en fonction de ce qui est le plus important pour vous: trouver la réponse dans la limite des six essais mais sans essayer d'aller le plus vite possible, ou gagner en faisant le moins de propositions possible, ce qui implique presque obligatoirement un risque plus élevé de perdre. Si vous optez pour la troisième approche stratégique, «simplement s'amuser trois minutes et éventuellement remettre en question votre réflexe de tout optimiser dans la vie», nous vous présentons nos félicitations les plus sincères.

La stratégie «En six coups»

L'astuce, pour cette approche, consiste à optimiser les informations obtenues grâce à vos premiers essais. Quand votre première tentative débouche sur un carré vert gratifiant (la bonne lettre au bon endroit) il est tentant de réutiliser cette lettre verte dans les essais suivants. Mais si vous faites ça, vous n'obtenez aucune nouvelle information: vous saviez déjà que cette lettre était bonne.

Il peut s'avérer étrangement difficile, émotionnellement, de tenter un mot dont vous savez qu'il ne peut pas être correct puisqu'il n'inclut pas une lettre qui doit impérativement y figurer si vous voulez gagner, et le fait de réfléchir à cette expérience peut, ou pas, vous aider à mieux vous comprendre, vous ou la société.

Découvrir quelles lettres ne figurent pas dans le mot peut être une information tout aussi précieuse (parfois même plus) que trouver celles qui y sont.

Mais si vous parvenez à combattre ce réflexe, la stratégie qui vous permettra d'optimiser vos informations consiste à inclure dans vos premiers essais le plus de lettres courantes possible, avec, si vous jouez en anglais [et nous allons décider que vous jouez en anglais, rien que pour contrarier l'Académie française, même si la version française existe et qu'elle est ici, ndt], un groupe de mots comme YOURS, LIMED, CHANT ou SIREN, OCTAL, DUMPY.

Confession: l'ouverture secrète préférée de Nate est IDEAL suivi de SOUTH; certaines choses, dans la vie, sont davantage une question de goût que d'optimisation. Ce n'est qu'une fois le terrain ainsi défriché que vous devez choisir de réorganiser vos lettres de manière à réellement essayer de trouver la solution.

Dans sa version anglaise, Wordle possède un mode «difficile» où vous êtes obligé de réutiliser toutes les lettres que vous avez devinées à la bonne place, ce qui complique cette stratégie. Si vous optez pour ce mode et que votre priorité reste d'éviter la déculottée, faites en sorte que vos premiers essais comprennent les lettres les moins couramment utilisées, afin de couvrir le plus de terrain possible avant de trouver celles que vous serez obligé de garder. Découvrir quelles lettres ne figurent pas dans le mot peut être une information tout aussi précieuse (parfois même plus) que trouver celles qui y sont –encore une leçon de vie gracieusement offerte par Wordle, si jamais vous étiez intéressé.

La stratégie «Le moins de coups possible»

Ici, discrétion et bon sens sont les maîtres mots. La seule chose à faire, c'est de dégoter un premier mot malin et d'optimiser immédiatement toutes les bonnes lettres que vous aurez pu trouver; c'est dans cette situation que l'instinct des cruciverbistes professionnels entre en jeu.

Tout d'abord, selon mon expérience, quand on veut deviner un mot en remettant les lettres dans l'ordre, le plus utile est d'avoir la première et la dernière lettre du mot en question. Vous avez peut-être vu cette pettie déronstmatoin rogilote de la capacité de notre cerveau à déchiffrer des phases qui contiennent toutes les bonnes lettres des mots mais dans le désordre, même si vous serez étonné d'apprendre que c'est un peu plus compliqué que la version mille fois transférée qui circulait quand internet n'en était qu'à ses balbutiements. Par conséquent, il paraît logique de concentrer votre énergie mentale sur la première et la dernière lettre.

Dans les mots croisés en anglais [car vous jouez en anglais, le français c'est trop facile, vous vous rappelez?, ndt], un grand nombre de mots finissent par les lettres RSTLNE –information souvent fort utile quand on fait des mots croisés, soit dit en passant, car cela permet de savoir que les mots en bas et à droite de la grille seront souvent composés avec ces lettres-là.

La vraie magie de Wordle, c'est la découverte qu'on peut tout à fait vivre une expérience totalement agréable.

Cependant, avec Wordle, on peut faire encore mieux: il est possible de voir toute la liste des solutions juste en regardant le code source de ce site internet délicieusement minimaliste et, par conséquent, de déterminer quelles sont les lettres qui apparaissent le plus souvent au début et à la fin des mots (vous serez ravis d'apprendre qu'il y a 2.315 solutions, soit assez pour six ans de jeu).

Bertrand Fan, un ingénieur, a extrait et analysé l'ensemble des solutions et conclu que le meilleur mot de départ était «SOARE», vocable tombé en désuétude désignant un fauconneau et dont soudain plein de gens ont enrichi leur vocabulaire. On peut aller un peu plus loin; en utilisant l'exportation de la liste source de Bertrand Fan, il est possible d'analyser la fréquence d'occurrence de chaque lettre au début et à la fin des mots.

Quelques trouvailles, parfois inattendues: si le S est la première lettre la plus courante des mots proposés par Wordle, il est en revanche très peu fréquent en dernière position. Ainsi, quand vous faites vos combinaisons mentales, essayez de mettre le S plutôt au début qu'à la fin. (Même si S est très courant dans la langue de tous les jours, étant donné que c'est la marque du pluriel, aucune des solutions de Wordle n'est un pluriel en S). En revanche, si le E est la dernière lettre la plus courante, le Y n'arrive étonnamment pas loin derrière, ce qui en fait un meilleur candidat à l'inclusion dans vos premiers essais qu'on aurait pu le croire.

Dernière anicroche dans Wordle (et source de consternation parmi les joueurs célèbres): la possibilité d'avoir plusieurs fois la même lettre. Proposer un mot qui contient un S, par exemple, et voir ce S devenir vert ou jaune ne vous donne une information que sur ce S-là; pas sur les autres S à moins que vous ne proposiez un mot avec deux S ou que vous deviniez qu'il existe.

À quelle fréquence cela arrive-t-il? Selon notre analyse, presque un tiers des mots de Wordle contiennent au moins une lettre doublée –ce qu'il vaut la peine de garder à l'esprit, quelle que soit la stratégie que vous adoptez. Il est intéressant de souligner qu'un des mots ne contient que deux lettres en tout: on va bien rigoler sur Twitter le jour où il va tomber.

Difficile de ne pas avoir l'air cucul la praline en disant que finalement, la vraie magie de Wordle, c'est la découverte qu'on peut tout à fait vivre une expérience totalement agréable. L'astucieuse fonction «partager votre résultat» nous permet de nous inscrire dans un moment culturel partagé en temps réel sans avoir peur de gâcher le jeu des autres. La devinette pas trop complexe nous donne l'impression de relever un défi et d'y parvenir sans sentiment de frustration ou de trop grande difficulté.

Quant à la décision attentionnée de son créateur, Josh Wardle, de limiter le nombre de parties à une par jour, elle nous empêche de nous gaver au-delà du raisonnable et du plaisir (bien que nous nous sentions obligés d'avouer qu'il nous arrive d'aller en douce du côté de Queerdle pour avoir une dose supplémentaire). À la fin, quelle que soit la manière dont vous voulez jouer à Wordle, ne vous posez pas trop de questions: c'est la bonne.