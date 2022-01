Et si le sarcasme de votre ado était une preuve de maturité?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Oscar Wilde disait que «le sarcasme est la forme la plus basse de l'esprit, mais la forme la plus élevée de l'intelligence». Il n'avait pas tort. C'est peut-être difficile à croire pour vous, parents ou enseignants d'ados sarcastiques, mais c'est ce que soutiennent les psychologues et les neuroscientifiques. Il faut en effet des années au cerveau en développement d'un enfant pour comprendre et maîtriser le sarcasme. Cela demande énormément de ressources cérébrales.

En général, les enfants de moins de 5 ans sont incapables de percevoir les allusions sarcastiques. Chaque remarque prend un sens littéral à leurs oreilles. Pour saisir le sarcasme, l'enfant doit être capable de comprendre le contexte dans lequel son interlocuteur s'exprime, de repérer des indices vocaux qui soutiennent son intention, mais aussi de maîtriser le vocabulaire et la grammaire. «Il y a toutes ces pièces qu'un enfant doit assembler, mais aucune n'est suffisante, à elle seule, pour comprendre le sarcasme», explique Penny Pexman, psycholinguiste à l'Université de Calgary.

Un puzzle complexe

L'enfant doit aussi distinguer l'intention réelle de l'interlocuteur et la façon dont il souhaite que ses mots soient interprétés. C'est un processus long à maîtriser et les enfant de moins de 7 ans ont généralement du mal à appréhender deux idées opposées. Les travaux de Penny Pexman montrent tout de même que les enfants dont les parents pratiquent le sarcasme ont beaucoup plus de chances de l'utiliser à leur tour.

L'adolescence est justement le moment où de nombreux enfants maîtrisent enfin ces compétences. Il n'est donc pas surprenant que certains ados apprécient expérimenter le sarcasme. Alors certes, cela peut être agaçant, mais c'est une étape qui mérite sûrement d'être célébrée. Surtout lorsque des études ont démontré l'utilité du sarcasme: non seulement il permet d'ajouter de la nuance dans nos interactions –de la douceur dans nos insultes ou bien de la taquinerie à nos compliments– mais il nous aiderait aussi à être plus créatifs et à évacuer nos émotions négatives.

Les travaux de Li Huang, de l'école de commerce de l'Insead à Fontainebleau, en collaboration avec des collègues des universités Harvard et Columbia, ont par exemple montré que le fait d'exprimer, de recevoir ou bien juste de se rappeler de commentaires sarcastiques pouvait contribuer à catalyser la pensée créative. Une autre étude, celle de Kathrin Rothermich, professeure adjointe à l'East Carolina University de Greenville, a révélé que, pendant la pandémie, l'utilisation du sarcasme par les personnes déprimées et anxieuses avait augmenté. Selon elle, cette augmentation pourrait refléter un mécanisme d'adaptation.