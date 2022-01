Le vol d'avion le plus court du monde ne dure que deux minutes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Le vol Loganair LM711 fait partie du Guinness World Records en tant que service aérien le plus court du monde. Il relie Westray, une île de l'archipel des Orcades, située au nord de l'Écosse, à celle de Papa Westray, qui se trouve juste au-dessus et ne mesure que 9 kilomètres carrés. Le voyage couvre 2,7 kilomètres et dure entre une à deux minutes selon les conditions météorologiques. Lors d'une bonne journée, il peut descendre à cinquante-trois secondes, rapporte CNN.

L'avion, dont la cabine a la taille d'un camping-car, peut accueillir huit passagers par vol. De chaque côté de l'appareil, des hélices tournent bruyamment. Assis, les voyageurs se trouvent à proximité directe du pilote, avec une vue imprenable sur le tableau de bord. Le vol Loganair LM711 effectue deux à trois rotations par jour, de quoi permettre aux quelque quatre-vingts habitants de l'île de Papa Westray de ne pas se retrouver trop isolés.

Presque comme un bus

À bord de l'appareil, pas de toilettes, pas d'écran pour se distraire ni visionner l'itinéraire. D'ailleurs, de l'aéroport de Westray ou de celui de Papa Westray, les voyageurs peuvent directement voir où ils vont atterrir avant même d'être dans les airs. Avant le décollage, le pilote dispense les instructions de sécurité par-dessus son épaule.

Cette liaison est très importante pour les habitants de l'île de Papa Westray, elle leur permet d'avoir accès à des services médicaux et sociaux, de se rendre chez le coiffeur ou au café –en revanche, l'île dispose d'une école qui accueille... quatre enfants. Ce service aérien fait finalement office de bus. Il existe un service de bateau, mais il est plus lent.

Le prix du billet atteint 17 euros en haute saison, car les îles des Orcades attirent les touristes en été. Malgré sa petite taille, l'île de Papa Westray regorge de vestiges et d'histoires attrayantes qui ravissent les voyageurs.