Une étude met en garde sur les risques liés au vapotage passif

Aux États-Unis, comme ailleurs, le succès de la cigarette électronique ne se dément pas. Entre 2011 et 2015, selon des données du ministère américain de la Santé et d'agences sanitaires officielles, le vapotage a ainsi augmenté de 900% chez les lycéens, et entre 2017 et 2019, il a encore été multiplié par deux. Ce qui n'est pas sans susciter des préoccupations pour la santé des jeunes générations, même si l'innocuité relative du vapotage par rapport à la bonne vieille clope ne fait plus trop de doute.

Publiée le 10 janvier dans la revue Thorax, une étude sur les effets du vapotage passif a de quoi relancer la machine à peurs tant elle observe une augmentation significative de certains problèmes pulmonaires chez les jeunes adultes exposés.

Bronchites et essoufflements

Menée de 2014 à 2019 par l'équipe de Tahat Islam, sur une cohorte de 2.097 lycéens californiens âgés en moyenne de 17 ans, elle montre en effet que le vapotage passif est associé à un risque accru de symptômes bronchiques et d'essoufflement, une corrélation d'autant plus forte que les sujets ne sont pas eux-mêmes fumeurs (de cigarettes, électroniques ou non, ou de cannabis).

En l'espèce, les jeunes adultes exposés aux vapeurs nicotiniques étaient 40% plus susceptibles de se plaindre de problèmes chroniques de toux et de mucosités ou d'avoir eu une bronchite dans l'année écoulée, et 53% plus susceptibles de se dire fréquemment essoufflés. À noter qu'en matière d'essoufflement, les femmes étaient largement majoritaires, à 70,2%, à consigner de tels symptômes.

Des résultats rappelant la plus grande vulnérabilité des femmes aux effets délétères du tabac. De fait, pour un même nombre de cigarettes fumées, on estime que les femmes ont entre 20% à 70% de risques supplémentaires de développer un cancer que les hommes, notamment parce que leurs poumons sont physiologiquement plus sensibles aux substances cancérigènes de la cigarette.