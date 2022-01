Ce qu'il faut savoir sur «Flurona», la double infection au Covid et à la grippe

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Huffpost

À chaque nouvelle vague son vocabulaire: Alpha, Beta, Delta, Omicron. Depuis quelque temps, le terme «Flurona» est apparu dans la presse. Il désigne les personnes infectées à la fois par le Covid et la grippe. Des cas ont été identifiés aux États-Unis, en Israël, au Brésil et ailleurs.

Mais si le terme est accrocheur et inquiète ceux qui le lisent, le phénomène n'est pas nouveau. Dans le Scientific American, Raghu Adiga, médecin en chef du Liberty Hospital de Kansas City, dans le Missouri, pointe du doigt sa couverture médiatique. «La façon dont cette histoire a été sortie de son contexte est encore un autre exemple du type de désinformation sur internet qui hante tous ceux d'entre nous qui essaient de lutter contre la véritable crise actuelle», déplore-t-il.

Peu commun

Des cas de co-infection Covid/grippe ont déjà été documentés ou suspectés depuis le début de la pandémie. Rien de plus normal, explique le médecin: «Au sein d'une population mondiale largement non vaccinée contre le Covid-19 ou la grippe, il est raisonnable de trouver des patients qui peuvent attraper les deux virus en même temps.»

Si, en 2021, l'épidémie de grippe a été assez superficielle (sûrement en raison de la fermeture des magasins, restaurants et des établissements scolaires, ainsi que grâce au port du masque généralisé), cette année elle pourrait être bien plus importante. En parallèle, la vague d'Omicron dans laquelle nous sommes fait exploser les cas de Covid. Il ne serait donc pas surprenant de voir apparaître davantage de cas de «Flurona».

Bien que la grande majorité des personnes contractant la grippe ou le Covid se rétablissent, les experts enjoignent à prendre ces virus au sérieux. Depuis le début de la pandémie, il y a eu plus de 800.000 décès liés au Covid aux États-Unis, et la grippe provoque chaque année entre 12.000 et 52.000 morts dans le pays.

Si les cas de «Flurona» ne sont pas nouveaux, il faut être conscient que cette double contamination est possible. «Lorsque vous êtes infecté, votre système immunitaire est attaqué. Par conséquent, vos défenses immunitaires sont affaiblies. Et donc votre capacité à vous défendre contre une autre infection est réduite», développe David Edwards, un scientifique spécialiste des aérosols, enseignant à l'université de Harvard.

Mais rassurez-vous, les probabilités de développer le «Flurona» sont assez faibles, surtout si vous continuez à appliquer scrupuleusement les recommandations sanitaires. À savoir: la vaccination contre la grippe, la vaccination et ses rappels contre le Covid, le port du masque, la distanciation physique, le bon lavage des mains, se faire tester pour la grippe et le Covid lorsqu'on a des symptômes et rester à la maison lorsqu'on est malade. En outre, de nombreux experts recommandent de passer aux masques N95 ou KN95 (FFP2 en France).