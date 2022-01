Une trentaine de personnes dérivent sur un morceau de glace détaché du lac Michigan

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN, NBC News

Un bruit assourdissant, similaire à un coup de feu, a surpris une trentaine de personnes venues pêcher et se balader samedi 8 janvier sur le rivage de Green Bay, une ville bordant le lac Michigan, lui-même situé dans l'est du Wisconsin aux États-Unis. Un morceau de glace s'est détaché de la côte, emportant avec lui vingt-sept personnes. Averties de la situation, les autorités du comté de Brown se sont rendues sur place et ont procédé à une intervention de sauvetage.

Pics of today's ice rescue. Happy to report a good ending to this extremely dangerous situation. Please continue to avoid the ice along the east shore as it has been compromised by barge traffic. pic.twitter.com/NAGEcqppfF