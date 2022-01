La campagne présidentielle se perd-elle dans les «petites phrases»?

Temps de lecture: 2 min

Depuis la pré-campagne, début septembre, les débats politiques perdent en grandeur et la course à la présidentielle semble parfois se réduire à une somme de petites phrases. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron «emmerdait les non-vaccinés», puis c'est Valérie Pécresse qui a dit vouloir «ressortir le Kärcher de la cave» en faisant référence à l'expression de Nicolas Sarkozy. À 96 jours du premier tour de l'élection, les candidat·es n'évoquent pas ou peu bon nombre de sujets décisifs, et semblent préférer les joutes verbales pour attirer l'attention.

La campagne présidentielle se perd-elle dans les polémiques? Quelle place est accordée aux sujets primordiaux? Valérie Pécresse a-t-elle raison de réemployer la formule du Kärcher?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, décortiquent cette drôle de campagne avec leurs invités David Revault d'Allones, rédacteur en chef politique au JDD, Yasmina Jaafar, fondatrice de La Ruche Media, et Roland Cayrol, politologue et directeur de recherche au Cevipof, dans l'émission «Politique» de France 24, en partenariat avec Slate.