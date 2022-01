Clitomania: et si vous adoptiez le nouveau Womanizer?

La (re)découverte du clitoris

Il est devenu une icône féministe qui se décline en pendentifs ou en boucles d’oreilles, se sérigraphie sur des tee-shirts ou se tague sur les murs des villes. En une dizaine d’années, le clitoris a fait sa révolution.

Il est loin d’être cet organe onanique considéré par Freud, et une bonne partie de la première psychanalyse, comme lié à une période infantile de la jouissance, a contrario d’un autre type d’orgasme associé à la pénétration vaginale qui rendrait la sexualité dite féminine plus mature. Ses quelque 8 000 terminaisons nerveuses en font aujourd’hui l’objet de l’attention de la communauté scientifique qui le fait enfin figurer en 3D dans les manuels scolaires, après bien des siècles d’allers-retours entre dissimulation et stigmatisation.

Et si vous êtes vous-même en phase d’apprentissage, il est d’ailleurs bon de rappeler que cette distinction entre orgasme «vaginal» et «clitoridien» est tout simplement infondée, les profondes racines du clitoris étant responsables des stimulations lors des pénétrations.

Des sextoys de nouvelle génération

Ces (re)découvertes autour du clitoris n’ont pas échappé aux fabricants de sextoys. Depuis 2014, un nouveau jouet est venu détrôner en fanfare le bon vieux canard vibrant en plastique que l’on représentait dans les films ou les séries télévisées.

Le Womanizer, connu plus familièrement sous l’appellation «aspirateur à clitoris», est un sextoy nouvelle génération puisque, grâce à la technique de propulsion d’air et de succion «Air Pleasure», il envoie au septième ciel en quelques minutes les personnes dotées de clitoris.

Aujourd’hui, c’est une toute une nouvelle gamme de produits encore plus performants et design, le Womanizer Premium 2, le Classic 2 et le Starlet 3, qui viennent rejoindre la collection de la désormais célèbre marque allemande. Vous les trouverez tous sur la sexshop Senkys.

Des jouets élégants

Il y eut un temps où les sextoys avaient forcément une forme oblongue et phallique, une taille surdimensionnée et une couleur des moins délicates. On les planquait tout au fond d’une armoire, ils faisaient un boucan d’enfer à peine déclenchés et on aurait avoué pour rien au monde en détenir une collection. Bref, il y eut un temps où les sextoys étaient systématiquement hétérocentrés, calqués sur les codes de la pornographie et conçus du point de vue de la pénétration masculine.

Womanizer fait partie de ces sociétés de sextoys qui ont bousculé les codes du plaisir en solitaire. À la fois graphiques et élégants, leurs toys en silicone se déclinent en divers coloris allant du rose pastel au bleu Klein en passant par l’indigo ou le turquoise. On peut aisément les glisser dans un sac de voyage et un douanier non averti n’y verra que du feu lors des contrôles à l’aéroport!

Au plus près des désirs

Les produits de la gamme Womanizer se situent toujours au plus près du désir de ses usagers car ils sont testés au préalable sur un panel de plus de 10 000 testeurs et testeuses. Et chacun a ses caractéristiques: le Womanizer Premium 2 est équipé de quatorze niveaux d’intensité pour un plaisir optimal tandis que le Womanizer Classic 2 possède une fonction Afterglow qui permet au clitoris de redescendre en douceur après l’orgasme. Et tous sont équipés de la technologie «Smart Silence» qui permet de faire taire illico l’engin lorsqu’il n’est plus en contact avec la peau - pour éviter toute mauvaise surprise.

Le Womanizer est donc une excellente façon de se plonger en toute efficacité dans sa sexualité masturbatoire tout en stimulant son imaginaire dans les relations à plusieurs. Si le Womanizer n’a rien de pénétratif, il permet d’ouvrir le champ sexuel à de nouvelles perspectives.

Pour les couples hétérosexuels, il peut justement commencer à combler le fameux «orgasme gap», référence à la différence orgasmique en faveur de l’homme dans les relations sexuelles. Le plaisir de la femme est ainsi placé au centre, sans injonction à la pénétration. Pour les couples lesbiens, le Womanizer permet d’introduire un jouet dans la sexualité qui ne cherche pas à pasticher le pénis.

Alors, en un mot, en 2022, qu’on se le dise, cap sur le clitoris!

Crédit photo: Senkys