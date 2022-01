Le footballeur Josh Cavallo dénonce les injures homophobes reçues lors d'un match

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Il avait fait son coming out en octobre dernier, devenant le seul footballeur professionnel de première division ouvertement gay au monde. L'australien Josh Cavallo, qui jouait ce samedi 8 janvier 2022 un match avec l'Adélaïde United contre le Melbourne Victory (1-1), a été victime d'insultes homophobes de la part du public de l'AAMI Park alors qu'il entrait en jeu en deuxième mi-temps.

Ce dimanche, le joueur de 22 ans a publié sur ses réseaux sociaux un petit texte dénonçant les événements et l'homophobie structurelle à laquelle il reste confronté: «Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas vu ou entendu les insultes homophobes lors du match hier soir. Il n'y a pas de mots pour vous dire à quel point j'étais déçu. En tant que société, cela montre que nous sommes toujours confrontés à ces problèmes en 2022. Cela ne devrait pas être acceptable et nous devons faire plus pour tenir ces personnes responsables. La haine ne gagnera jamais. Je ne m'excuserai jamais de vivre ma vérité et, plus récemment, de dire qui je suis en dehors du football.»

Lutter contre le harcèlement

Cavallo, qui a également rapporté avoir fait l'objet d'un harcèlement homophobe sur Instagram après le match, et déplore la mauvaise protection offerte par la plateforme contre ce type d'abus récurrents, a tenu à adresser un message de soutien aux plus jeunes: «À tous les jeunes qui ont été victimes d'abus homophobes, gardez la tête haute et continuez à poursuivre vos rêves. Sachez qu'il n'y a pas de place dans ce sport pour cela. Le football est un jeu pour tout le monde, peu importe qui vous êtes, quelle est la couleur de votre peau ou d'où vous venez.»

Danny Townsend, le PDG des Australian Professional Leagues (APL) a apporté son soutien à Josh Cavallo, affirmant que «nos joueurs, notre personnel et nos fans ont le droit de se sentir en sécurité sur le terrain et en dehors de celui-ci. Il n'y a pas de place pour l'intimidation, le harcèlement ou les abus dans le football australien et nous avons une tolérance zéro pour ce comportement nuisible».

L'APL a promis des sanctions sur les personnes impliquées, et le Melbourne Victory, qui jouait à domicile, a déclaré que les spectateurs responsables de ce type d'injures seraient interdits de match à l'avenir.