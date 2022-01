Éruption d'un volcan dans les îles Galápagos

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Il s'agit du volcan le plus haut de l'archipel des Galápagos, en Équateur: le volcan Wolf, qui culmine à 1.710 mètres d'altitude sur l'île Isabela, est entré en éruption un peu avant minuit le 5 janvier 2022, comme l'a annoncé ce vendredi l'Institut de Géophysique de l'Équateur.

Un nuage de gaz et de cendres s'est élevé à 3.793 mètres au-dessus du niveau de la mer, tandis que le volcan crachait de la lave sur ses flancs.

La dernière éruption du Wolf remonte à 2015, et s'était produite après une inaction longue de trente-trois ans.

Espèces protégées

Sa récente irruption ne représente toutefois pas de danger pour les zones habitées, qui sont situées à l'autre extrémité de l'île Isabela, forte d'une superficie de 4.558 km², ce qui en fait la plus grande île de l'archipel.

Les iguanes roses (Conolophus marthae), qui vivent sur les pentes du volcan et constituent une espèce en danger critique d'extinction, avec 211 spécimens recensés, uniquement présents aux Galápagos, devraient également être épargnés, car la lave s'est écoulée le long d'une fissure située au sud du volcan Wolf, tandis que les sauriens se trouvent sur les pentes nord et ouest de ce dernier. D'après les gardes forestiers envoyés en survol pour surveiller la situation, les iguanes jaunes et les tortues géantes Chelonoidis becki seraient également sauves.

En 1978, les îles Galápagos ont été classées au patrimoine mondial de l'Unesco pour leur riche biodiversité terrestre et marine, qui abrite de nombreuses espèces uniques au monde.