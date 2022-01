À Vars Forêt Blanche, ski de vitesse, freestyle et nature cohabitent en harmonie

Une véritable aire de jeu

En plus de ses massifs, de ses parcs naturels et de son patrimoine préservé, la région des Hautes-Alpes dispose de nombreuses stations de ski. A Vars Forêt Blanche, les 185 kilomètres de pistes y côtoient un environnement exceptionnel qui culmine à 2.750 mètres d’altitude.

Ce «véritable terrain de jeu», comme l’appelle l’équipe de tourisme locale, est entouré par une nature omniprésente et reine de ce territoire de 9.220 hectares, où 582 personnes vivent à l’année, soit six habitants seulement au kilomètre carré!

Crédit photo: Rémi Morel - OT Vars

Mais chaque hiver, ce chiffre augmente énormément. Avec son dénivelé de 1.100 mètres et ses 15 pistes vertes, 50 bleues, 35 rouges et 9 noires, Vars Forêt Blanche est «une véritable aire de jeu pour tous les mordus de la glisse ludique», selon les membres de la station.

Le record de la vitesse

Avec un débit horaire de 53.345 skieurs par heure, Vars offre à chacun la possibilité de faire de la luge, du snowboard, mais aussi de s’adonner au ski de vitesse.

Crédit photo: Rémi Morel

Un sport dans lequel la station détient un record mondial. L’élite mondiale de la discipline peut y atteindre jusqu’à 254 km/h. Elle accueillera d’ailleurs la Coupe du monde et le Championnat du monde de ski de vitesse pendant quatre jours fin janvier-début février. À Vars, la pratique peut commencer très tôt: dès six ans, des sessions font découvrir aux minots le plaisir de la discipline.

Au sein du Varspark, on met aussi un point d’honneur à développer le freestyle. Quatre espaces permettent aux vacanciers de défier l’apesanteur et de glisser sur des rails ou des bosses pour enchaîner les figures!

Crédit photo: Richard Bord

Le premier exosquelette

Vars propose la pratique du ski-mojo avec le premier exosquelette qui décuple les plaisirs pour les amateurs tout comme pour les pros. Cette assistance mécanique est fondée sur un ingénieux système utilisant des ressorts installés dans une armature qui se maintient le long des jambes et augmente la puissance.

Crédit photo: Radio Val 21

La structure permet de «doubler» les muscles et les articulations des membres inférieurs, et prend en charge un tiers des efforts au niveau des jambes. Le tout pour glisser avec encore plus de précision.

Enfin, la station propose également le «fatbike», un VTT qui roule sur la neige grâce à des pneus plus imposants. La pratique peut se faire avec une assistance électrique et ce sur les 13,5 kilomètres de sentiers de balade accessibles à cette discipline.

Crédit photo: www.scalpfoto.com

60 kilomètres de sentiers piétons

Mais il n’y a pas que les skis à Vars Forêt Blanche. Les vacanciers peuvent aussi utiliser leurs jambes: plus de 60 kilomètres de sentiers piétons, dont la majorité à plus de 2.000 mètres d’altitude, permettent de profiter de l’air des montagnes, au milieu de paysages admirables. À pied ou en raquettes, il y a désormais la possibilité de se balader en balcon s comme au vallon des prises, sur le chemin du Bois Noir ou le tour du lac Napoléon.

Et cette année, se sont ajoutés plus de 10 kilomètres de nouveaux itinéraires d’initiation en ski de randonnée. «L’hiver 2020-2021 a réveillé les consciences: on a pris le temps de regarder de nouveau la beauté du site. On avait un seul itinéraire de ski de rando. Cette activité a été prisée l’hiver dernier et nous a amenés à en créer de nouveaux, notre espace s’y prête parfaitement», explique Christian Réverbel, directeur de la Société des remontées mécaniques à Vars, où la nature et le ski cohabitent en harmonie.

Crédit photo: www.scalpfoto.com

Crédit photo paysage 1- 2020: Rémi Morel – OT Vars