Le poulet vegan fait son entrée chez KFC aux États-Unis

Repéré sur Futurism

La chaîne de fast-food réputée pour ses tenders au poulet prend un virage à 180 degrés. Pour l'année 2022, les restaurants américains KFC proposeront une nouvelle formule à base de poulet vegan. Cette alternative pourrait bien changer le visage de l'industrie de la restauration rapide.

Le poulet vegan de KFC aux États-Unis sera composé de plantes et de matières premières végétaliennes. L'entreprise a travaillé en collaboration avec Beyond Meat afin de créer une alternative qui se rapproche le plus de la poitrine de poulet utilisée ordinairement. L'idée était d'imiter à la perfection la texture et la consistance du poulet haché.

«Il s'agit de vraiment savoir ce que souhaitent les clients: ils veulent manger plus de protéines végétales», déclare Kevin Hochman, président de KFC aux États-Unis. Interrogé par CNBC, il ajoute que janvier est une période de bonnes résolutions après le Nouvel An et que souvent, les changements s'opèrent dans l'assiette.

De l'imitation sans limitation

KFC n'est pas la seule chaîne de fast-food à avoir pris le tournant de la fausse viande. Pizza Hut et Taco Bell proposent aussi des produits de substitution dans leurs menus. Ces trois restaurants appartiennent à Yum! Brands, une entreprise américaine leader de la restauration rapide. Cette dernière a signé une collaboration avec Beyond Meat pour intégrer la viande vegan dans les restaurants du pays.

En 2022, la tendance des restaurateurs à opter pour des produits à base de plantes imitant ceux carnés semble s'accélérer. D'autres chaînes de fast-food pourraient leur emboîter le pas, estime Futurism, qui précise que KFC n'est pas à son premier coup d'essai en matière d'innovation. En 2020, l'entreprise testait déjà des pépites de poulet fabriquées à partir de bio-impression 3D à Moscou.