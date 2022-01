Nos rêves ont-ils un sens? Et autres questions communes à leur propos

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

Course-poursuite, dauphins volants, dîner avec Jacob Elordi... Nous rêvons tous et toutes chaque nuit –même si nous ne nous en souvenons souvent pas. Pourtant, si le rêve est considéré comme une expérience universelle, il reste encore entouré de mystères. Des spécialistes ont répondu aux questions les plus communes à ce sujet.

Les rêves ont-ils un sens?

Oui et non. Selon Alan Eiser, psychologue et conférencier clinique à la faculté de médecine de l'Université du Michigan, les rêves peuvent être «très significatifs» car ils «traitent des conflits personnels et des luttes émotionnelles que les gens vivent dans leur vie quotidienne». C'est d'ailleurs ce qui peut expliquer la récurrence de certains rêves.

Mais ça ne veut pas dire que tous les rêves ont une signification. Rien ne sert de vous trifouiller le cerveau pour essayer de comprendre pourquoi vous avez rêvé d'un éléphant rose à la baby shower de Kylie Jenner. Selon Deirdre Barrett, spécialiste des rêves à Harvard, les songes peuvent être similaires aux pensées que nous avons éveillés et qui ne font pas toujours sens.

Que puis-je faire contre les cauchemars?

Pour David Neubauer, professeur associé de psychiatrie et de sciences du comportement à l'Université Johns-Hopkins, il est important de bien comprendre pourquoi nous cauchemardons. En effet, les cauchemars peuvent être rendus plus vifs et plus fréquents par certains médicaments comme les antidépresseurs, mais aussi par certains maux comme le trouble de stress post-traumatique. C'est pourquoi les spécialistes recommandent de consulter un professionnel si les cauchemars commencent à affecter notre quotidien.

L'un des traitements utilisés est alors la thérapie par répétition d'images. Elle consiste à demander au patient de revivre ses cauchemars en les réécrivant pour les rendre plus tolérables, puis de visualiser ce nouveau rêve avant de se coucher, expose Bhanu Kolla, professeur associé de psychiatrie et de psychologie et consultant au Centre de médecine du sommeil de la Clinique Mayo.

J'essaie de courir ou de crier dans mon rêve, mais je n'y arrive pas. Pourquoi?

Cette sensation est possiblement liée à l'une des caractéristiques du sommeil paradoxal: la paralysie des muscles squelettiques du corps. «C'est une bonne chose et c'est important, car sinon nous ferions tous les mouvements que nous faisons dans nos rêves», rassure Deirdre Barrett. C'est aussi à cause des résidus de cet état de paralysie que certaines personnes sont incapables de bouger ou hallucinent après s'être réveillées d'un rêve. On appelle ce phénomène la paralysie du sommeil.

Pourquoi seulement certaines personnes se souviennent-elles de leurs rêves?

Ces personnes se réveillent pendant qu'elles rêvent –parfois brièvement– ce qui leur donne le temps de mémoriser leurs rêves, explique le psychologue Alan Eiser.