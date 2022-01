Deux ados sauvés par un SOS géant écrit dans la neige

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Christian Farnsworth et Parker Jasmer, deux Américains de 19 ans, sont sains et saufs. Bloqués par les gelées et la neige survenues sur la montagne Swastika dans l'Oregon aux États-Unis, les deux campeurs ont été sauvés samedi 1er janvier par les secours après avoir écrit un SOS géant dans la neige.

Ils étaient partis dans la montagne durant les fêtes de fin d'année. La veille du Nouvel An, leurs familles respectives étaient sans nouvelles et ont signalé leur disparition. Le bureau du shérif du comté de Lane a décidé d'envoyer des équipes de recherche, mais de fortes chutes de neige avaient totalement bloqué les routes de la région. Ce sont les garde-côtes qui ont alors été chargés de la mission de sauvetage.

Adopter les bons gestes

Samedi, premier jour de l'année 2022, Christian Farnsworth et Parker Jasmer ont été retrouvés par un hélicoptère des garde-côtes. Ils ont été repérés grâce à leur SOS géant inscrit dans la neige. «Ces jeunes hommes ont bien fait les choses pour se donner les meilleures chances d'être secourus», a déclaré la lieutenante Maggie Champin. «En écrivant “SOS” dans la neige et en restant près de leur véhicule et des chemins forestiers, nous avons pu les trouver assez rapidement.»

Les deux hommes ont ensuite été transportés en hélicoptère jusqu'à l'aéroport d'Eugène, où les adjoints du shérif les attendaient. Ils sont tous les deux indemnes. Dans un communiqué, les garde-côtes ont salué l'ingéniosité des jeunes gens et ont ajouté quelques conseils à destination de futurs aventuriers: «Nous recommandons aux randonneurs de porter des balises de localisation personnelles lorsqu'ils sont dans l'arrière-pays.»

Au cours des recherches, deux autres randonneurs en détresse ont été identifiés par les garde-côtes. Ils se trouvaient dans une autre partie de la montagne. Ce duo a été secouru par les équipes de recherche du comté de Lane.