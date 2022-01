Orcières Merlette 1850, paradis des familles

300 jours de soleil par an

En plus de ses massifs, de ses parcs naturels et de son patrimoine préservé, la région des Hautes-Alpes dispose de nombreuses stations de ski. Celle d’Orcières Merlette 1850 se distingue par son engagement pour les familles avec un domaine accessible à tous, des animations gratuites en cascade et des offres qui justifient son label Famille Plus.

Le nom et surtout le nombre associés à Orcières ne correspondent pas à sa date de création – 1962 – mais à sa localisation. La station est située à 1.850 mètres d’altitude et s’élève jusqu’à 2.725 mètres.

Crédit photo: Gilles Baron 2016

Gorgée de soleil grâce à son exposition au sud du Parc national des Écrins (300 jours d’ensoleillement par an!), Orcières permet d’apprécier les nombreux massifs qui l’entourent: le Vieux Chaillol, les Autanes, la Pointe des Estaris, le Grand Pinier, le Petit Pinier, la Tête de Dormillouse, ...

Tous les sommets accessibles

Avec ses 51 pistes, dont 9 vertes, 17 bleues, 18 rouges et 7 noires, tout le monde trouve son bonheur au sein du domaine skiable d’Orcières Merlette 1850. Avec les itinéraires Labell’bleues, qui empruntent uniquement des pistes vertes ou bleues, chaque sommet du domaine est accessible à tous, ce qui permet de profiter d’une vue impressionnante.

Crédit photo: Gilles Baron 2015

«Ici, on découvre ou on redécouvre le ski», vantent les équipes de la station. Orcières est à la fois pensée pour les skieurs débutants et pour les confirmés. Et ils peuvent commencer à sillonner les pistes très jeunes, grâce aux deux écoles de ski que compte la station et aux offres proposées.

Ainsi l’Ecole de ski français (ESF) d’Orcières donne des cours collectifs «à prix mini» pour les enfants de 5 à 13 ans. En 2022, le forfait de ski sera offert aux enfants de moins de 10 ans, sans conditions, du 26 mars au 18 avril. Et il est gratuit toute l’année pour les bambins de moins de cinq ans.

Crédit photo: Gilles Baron

À Orcières, les enfants, petits ou jeunes ados, peuvent faire l’apprentissage du métier de musher – le meneur des chiens de traineau – ou profiter des bouées du Winter Parc sur les pentes douces du Plateau de Rocherousse. Ils peuvent aussi s’éclater lors de virées en motoneige ou s’envoler à 140 km/h via une tyrolienne géante depuis le sommet du Drouvet, à 2.665 mètres.

Crédit photo: MJ Diffusion

Des cours assurés hors vacances scolaires

Orcières a même prévu une formule pour permettre aux parents de partir hors vacances scolaires avec leurs têtes blondes de moins de 11 ans. Celle-ci s’appelle «le cartable à la neige» et a été créée dès le début des années 70. Le programme permet d'alterner les cours du CP au CM2 l’après-midi, après s’être déchaîné le matin dans la poudreuse. Une initiative qui permet d’équilibrer les flux de vacanciers, de bénéficier de tarifs plus avantageux chez les hébergeurs et de profiter de la station beaucoup plus calme à cette période.

Orcières Merlette 1850 propose d’autres cours et des stages multi-activités. Il y a, par exemple, le programme P’tits pro des cimes: chaque mercredi des vacances scolaires, les enfants y découvrent toutes les coulisses des pistes et des métiers de la montagne. Durant tout un après-midi, ils peuvent rencontrer les pisteurs ou monter dans une dameuse.

Crédit photo: Gilles Baron

Les jeunes apprentis montagnards pourront aussi s’initier à la vie de la nature en découvrant toutes les techniques pour devenir un trappeur! De quoi savoir allumer un feu, reconnaître les traces des animaux ou les plantes comestibles… Ils seront parés avant de partir dans une balade en raquettes de quelques kilomètres en fin de journée, pour contempler le coucher de soleil sur les massifs. En famille, comme toujours à Orcières.

Réservez votre séjour à Orcières Merlette 1850 en cliquant ICI

Retrouvez d'autres stations dans le dossier Hautes-Alpes: montagne, sport et nature.

Crédit photo Opoualand, piste ludique pour enfants de 6 à 12 ans: Gilles Baron