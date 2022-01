Affaire Epstein: le prince Andrew va devoir prouver qu'il ne transpire pas

Bientôt deux ans de pandémie... pourvu que cela dure!

[BLOG You Will Never Hate Alone] Pour rien au monde, je ne voudrais retourner au monde d'avant Covid. Comparé à celui d'aujourd'hui, il était bien trop calme et ennuyeux.

Laurent Sagalovitsch — 30 décembre 2021 — Temps de lecture : 3 min