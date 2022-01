La colonisation de l'espace pourrait mener au cannibalisme

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Futurism

La conquête de l'espace fait rêver de nombreuses personnes et les progrès scientifiques nous rapprochent chaque année de cette odyssée. Mais elle pourrait être encore plus risquée que ce qu'on imagine. Les futurs colons de l'espace pourraient en effet faire face à des difficultés concernant l'approvisionnement en alimentation, ce qui pourrait les pousser à recourir au cannibalisme. Cette éventualité est pointée du doigt par le professeur d'astrobiologie de l'Université d'Édimbourg, Charles Cockell, dans une interview accordée à Metro.

Il dresse une liste des défis auxquels les astronautes seraient confrontés si les humains tentaient de coloniser des endroits tels que la lune de Jupiter, Callisto, et la lune de Saturne, Titan. Charles Cockell souligne que si les dispositifs agricoles et de cultivation imaginés échouaient, l'approvisionnement en nourriture dépendrait uniquement de vivres venus de la planète Terre. Or si les colons se trouvent trop loin –ou si la Terre s'est complètement effondrée– ce scénario deviendrait inenvisageable.

Des tests sur la Lune et sur Mars

Charles Cockell ne cherche à affoler personne et sa mise en garde repose sur une histoire qui remonte à 1845. À l'époque, l'équipage de Sir John Franklin part en mission d'exploration de l'Arctique et tente pour cela de «trouver un passage au nord-ouest du globe, [naviguant] sur des bateaux de la fin du XIXe siècle –qui s'avéraient posséder les technologies les plus sophistiquées de l'époque, explique l'astrobiologiste. Ils avaient de la nourriture en conserve [une innovation en 1845] mais ils se sont perdus, se sont échoués et se sont livrés à du cannibalisme» entre eux pour survivre.

Par sa sombre prédiction, Charles Cockell veut lancer un message d'avertissement. Les systèmes de cultivation devront être testés et affinés sur des endroits comme la Lune ou Mars avant que la colonisation spatiale ne soit lancée. «Si vous projetez vingt personnes à plusieurs centaines de millions de kilomètres de la Terre dans un environnement instantanément mortel sur une lune, vous feriez mieux d'être sûr que ça peut fonctionner, préconise-t-il, car si ce n'est pas le cas, cela va s'effondrer assez rapidement.»