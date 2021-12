Quel a été le post Facebook le plus partagé de 2021?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Nous sommes en avril 2021 et, derrière son écran, le pasteur conservateur Franklin Graham s'apprête à rédiger un post sur Facebook. «Il a fait passer l'Amérique en premier, pas ses propres intérêts», écrit-il. Oui, ce religieux parle de Donald Trump, pour souligner qu'il est devenu «président, non pas pour gagner de l'argent ou pour mettre la main à la caisse, mais pour faire de son mieux pour préserver cette nation pour les générations futures». Selon le tracker de médias sociaux CrowdTangle, cette publication a été la plus populaire de 2021.

Le post a été partagé plus de 186.000 fois et a généré près de 183.000 commentaires. Actuellement, 967.000 utilisateurs Facebook ont posé un like (ou autre réaction en émoji) sous ce contenu . «Amen», «il est le meilleur et le plus intelligent de tous les présidents», peut-on lire sous la publication, entre quelques commentaires fustigeant Donald Trump ou réclamant qu'il soit poursuivi.

2021, l'année où Trump a chuté parmi les milliardaires

Si Franklin Graham écrit ces quelques mots, c'est parce que le pasteur a découvert le classement 2021 des milliardaires dressé par Forbes. Surprise: Trump est passé de la 1.001e place en 2020 à la 1.299e en 2021. Selon le magazine, l'ancien président aurait dépensé près d'un milliard de dollars pour tenter de se faire réélire; en 2017, Donald Trump disposait d'une fortune estimée à 3,5 milliards de dollars contre 2,4 milliards quatre ans plus tard.

Après son élection, Donald Trump a refusé de se séparer de ses entreprises, ce qui avait été critiqué au nom de l'éthique. Mais il se pourrait que cela ait contribué à sa chute dans le classement Forbes: le magazine a calculé que s'il avait simplement liquidé ses actifs et investi l'argent dans le S&P 500, un des marchés boursiers américains, il serait aujourd'hui plus riche de 1,6 milliard de dollars.