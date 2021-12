Conduire sa Tesla tout en jouant à un jeu vidéo sur l'écran de contrôle, c'est fini

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NPR

Là où le commun des mortels ne dispose que d'un autoradio ou d'un GPS, les véhicules de la marque Tesla arborent un bel écran tactile multifonctions, situé à égale distance du conducteur et de son passager. Tellement multifonctions qu'il propose notamment de se divertir, pourquoi pas en jouant à un jeu vidéo.

Problème: encore récemment, cette fonctionnalité était accessible aussi bien à l'arrêt que lorsque le véhicule roulait. Ce qui signifie qu'il était possible de conduire tout en jouant. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), agence américaine dépendant du département des Transports et chargée de réguler la sécurité routière, vient heureusement de mettre le holà, comme le relate NPR.

Jouer, oui, mais à l'arrêt

La prochaine mise à jour du système d'exploitation des Tesla inclura donc la désactivation automatique de l'accès aux jeux vidéo lors des déplacements de la voiture. Ces jeux étaient officiellement réservés à la personne située sur le siège passager; mais l'écran étant central, il pouvait très facilement distraire la personne tenant le volant, voire donner envie aux individus les plus inconscients de se faire une petite partie tout en conduisant.

En tout, ce sont environ 580.000 véhicules, datant de 2017 à 2022, qui seront concernés par cette mise à jour de la fonction «Passenger Play», laquelle était disponible depuis décembre 2020. Avant cela, il n'était possible de jouer qu'à l'arrêt, ce qui était évidemment bien plus sensé. Sous la pression des autorités, Tesla va donc rétropédaler, pour le bien de toutes et de tous.

Officiellement, aucun accident n'aurait été causé par des conducteurs de Tesla distraits par un jeu vidéo. C'est la requête déposée par Vince Patton, propriétaire d'un véhicule de la marque, qui a poussé la NHTSA à s'emparer du dossier. Lorsque cet homme âgé de 59 ans a découvert qu'il était possible de conduire et de jouer en même temps, son sang n'a fait qu'un tour. Il est tout de même stupéfiant que cette modification du «Passenger Play» soit dû à une initiative citoyenne plutôt qu'à une réflexion de la part du constructeur automobile.