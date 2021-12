Écouter Drake pendant votre jogging vous ferait courir moins vite

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NME

Baskets aux pieds, écouteurs aux oreilles, vous voilà fin prêt pour un jogging avant les fêtes de fin d'année. Mais sachez que la musique que vous écoutez pourrait influencer votre rythme de course. Une étude non scientifique, conduite par l'entreprise multinationale britannique de vêtements Pour Moi, a évalué l'impact des chansons et artistes écoutés sur la vitesse de course pendant un footing.

Soixante durées de footing de trente coureurs et les différentes vitesses de ces derniers à l'écoute de certaines musique sur un kilomètre ont été évaluées et comparées. L'entreprise Pour Moi a découvert qu'écouter Drake ajoutait vingt-et-une secondes par kilomètre au temps de course des participants, ce qui équivaut à une minute et quarante-cinq secondes de plus sur une distance d'environ cinq kilomètres. Drake n'est pas le seul artiste à influencer à la baisse la vitesse des coureurs. L'étude révèle qu'écouter BTS, Doja Cat, Nicki Minaj ou encore Katy Perry produit le même effet.

Who run the world?

Beyoncé ne finit jamais de nous surprendre. Les résultats de l'étude indiquent qu'elle fait partie des artistes qui font courir plus vite les sportifs. À ses côtés figurent Harry Styles et Britney Spears.

Who run the world? D'après cette étude, c'est précisément Beyoncé dont la musique a le plus d'impact sur les coureurs. En l'écoutant, ils ont gagné en moyenne trente-trois secondes par kilomètre. Ils mettaient ainsi deux minutes et quarante-cinq secondes de moins pour parcourir cinq kilomètres grâce à Queen B.