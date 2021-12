Il est temps d'arrêter de se faire des cadeaux entre adultes à Noël

Temps de lecture: 4 min

Il y a plusieurs années, à Noël, ma mère a ouvert un délicat flacon transparent orné de minuscules lettres bleues, l'a vaporisé sur son poignet qu'elle a reniflé avec affectation, s'est répandue en éloges sur ces effluves si frais et a remercié le mari de ma cousine pour ce nouveau parfum. Penaud, il lui a répondu qu'il s'agissait de produit pour nettoyer les lunettes (il était optométriste, donc ce cadeau avait un sens –enfin pas vraiment, non).

Une autre fois, une cousine a reçu un mug qui lui appartenait déjà: elle l'avait oublié chez la personne qui lui offrait, qui était tombée dessus et l'avait emballé à la dernière minute.

En 2019, mon père –dans ce qui s'est avéré être une étrange prémonition pandémique mais qui, à l'époque, était seulement un choix extrêmement saugrenu– a offert un flacon de gel hydroalcoolique à mon mari. La même année ma mère a donné à mon mère un jeu sur le thème de Friends parce qu'il est fan de la série... Seinfeld. Presque!

Je raconte tout ça pour qu'il soit bien clair que ma famille a un réel handicap dans le domaine des cadeaux de Noël. Et je sais que nous ne sommes pas les seuls. Les cadeaux, c'est dur à faire. Dans les lettres que j'ai reçues cette année dans le cadre de la rubrique «Dear Prudence», que je tiens pour Slate.com, il y a une femme qui est à l'agonie parce qu'elle a suffisamment pardonné à ses parents violents pour passer les fêtes avec eux, mais pas assez pour leur acheter des cadeaux.

Il y en a une à qui son mari réclame pour des milliers de dollars de cadeaux qu'elle n'a pas les moyens d'acheter. Il y a une jeune femme d'une vingtaine d'années, furieuse parce qu'elle rédige une liste de souhaits détaillée et que les gens continuent quand même à lui offrir ce qu'ils veulent, et une lectrice qui se plaint de ne pas savoir comment faire pour que sa belle-mère cesse de lui acheter des cadeaux sur le thème des renards.

Autant de cadeaux que d'angoisses

Tout ceci est ridicule; ça crève les yeux. Par conséquent, je propose que cette année, nous y mettions un terme. Continuez à faire des cadeaux aux enfants, surtout. (Ils ne travaillent pas! Ils ne peuvent pas s'acheter des trucs! Ils aiment presque tout et souvent même, ils sont ravis de jouer avec la boîte! Ils ne sont pas stressés à l'idée d'offrir un cadeau équivalent!) Mais je pense sincèrement que les adultes qui éprouvent la moindre anxiété ou angoisse à l'idée de faire des cadeaux devraient se mettre d'accord pour arrêter de s'en offrir.

On a déjà tenté, dans la famille, de réformer ces traditions. Une fois, dans les années 1990, ma mère a essayé d'imposer un veto sur les cadeaux pour toute la famille. Ça a été un flop. C'est l'année où une tante a passé outre la nouvelle règle, parce qu'elle mourait d'envie d'offrir à une autre tante un livre sur une méthode pour perdre du poids.

Quand j'ai récemment tenté de revoir les attentes à la baisse en proposant un Noël canadien avec seulement deux consignes simples (des cadeaux non genrés à moins de 25 dollars [environ 22 euros, ndlr]), quelqu'un a apporté un paquet de chips. Ce n'était pas exactement une infraction aux règles, mais pas tellement dans l'esprit de Noël non plus.

Mais le temps semble venu de se réengager dans cet effort avec un enthousiasme neuf. Après tout, cette saison des fêtes est indubitablement plus compliquée que d'habitude. À la mi-novembre, en pleine panique à l'idée du blocage de la chaîne logistique, j'ai commandé un pull en cachemire pour ma mère (un plutôt chouette cadeau, je trouve), pour Noël.

Or la chaîne logistique allait très bien finalement, et quand le vêtement est arrivé je me suis rendu compte qu'il serait trop tard pour l'échanger si j'attendais jusqu'à Noël, donc je lui ai demandé de l'essayer pour être sûre qu'il lui allait. Elle l'a vraiment aimé et n'a plus voulu l'enlever, alors je lui ai dit qu'elle pouvait le garder. Maintenant je dois trouver autre chose à lui donner pour le jour J.

Un poids en moins

Imaginez des fêtes libérées de l'angoisse financière d'acheter des cadeaux à une longue liste de proches, de l'inquiétude à l'idée d'offrir quelque chose de valeur disproportionnée par rapport à ce que vous allez recevoir, de la pression de fournir des idées à ceux qui n'arrivent pas à faire leurs achats pour vous, et du fardeau des objets qui vous restent sur les bras quand des gens bien intentionnés tombent complètement à côté de la plaque. Imaginez que nous nous réunissions juste pour manger et abandonnions ce ridicule rituel qui consiste à dépenser des tonnes d'argent et d'énergie mentale, tout ça pour finir avec peu de choses que nous désirions vraiment.

C'est le moment idéal pour annoncer à votre famille que vous en avez marre, et pour préparer le terrain afin d'éradiquer cette tradition en 2022.

S'il est absolument nécessaire de faire des cadeaux, mettez-vous d'accord pour que ça reste simple: un petit quelque chose qui se mange, ou pas trop gros (du type qu'on fourre dans les chaussettes accrochées à la cheminée), pour lequel c'est le geste qui compte, et pas le résultat d'un travail de détective pour trouver ce que d'autres adultes qui possèdent leur propre carte de crédit se seraient acheté tout seuls pour se faire plaisir. Aucun humain de plus de 18 ans ne devrait faire une liste de chaussures ou d'objets électroniques ni devoir acheter des objets qui y figurent.

Avec l'argent que vous aurez économisé, offrez-vous quelque chose de plaisant pour cette nouvelle année. Ou mettez-le dans une enveloppe destinée au professeur de vos enfants, ou à un organisme caritatif. Et s'il est trop tard pour annuler les cadeaux de Noël, c'est le moment idéal pour annoncer à votre famille que vous en avez marre, et pour préparer le terrain afin d'éradiquer cette tradition en 2022. Ce sera peut-être le plus beau cadeau que vous leur ferez.