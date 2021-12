McDonald's rationne les frites au Japon après une pénurie d'approvisionnement

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Bloomberg

Triste nouvelle pour les fans japonais des frites McDonald's. L'enseigne est contrainte de limiter ses portions alors qu'une pénurie frappe le pays. Vendredi 17 décembre, McDonald's Holdings Co. Japan a annoncé que les restaurants ne serviront plus que des petites frites après les inondations qui ont frappé le port de Vancouver au Canada. Cette catastrophe, couplée à l'épidémie de Covid-19, a interrompu l'approvisionnement au Japon de ce produit phare de la chaîne de fast-food.

McDonald's tente actuellement, par tous les moyens, de remédier à la pénurie. La firme multiplie les tentatives de coopérations avec les fournisseurs et importateurs, et des envois par avion sont même envisagés. En attendant de trouver une solution, le rationnement de frites devrait se poursuivre jusqu'au 30 décembre. «Pour garantir que le plus grand nombre de clients possible auront un accès continu à nos frites», les offres de moyennes et grandes frites ont donc été supprimées.

Commencer 2022 sous de meilleurs auspices

Au Japon, McDonald's compte 2.900 points de vente. La chaîne de restaurants est inquiète et espère débloquer la situation pour le réveillon du Nouvel An, histoire de commencer 2022 sous de meilleurs auspices. En revanche, l'offre de pommes de terre rissolées –un produit qui n'existe pas en France– n'est pas affectée.

Pour combler le manque de frites, les clients recevront 50 yens (40 centimes) de remise sur certains articles. De son côté, le plus grand port du Canada émerge doucement des inondations qui se sont abattues à Vancouver début décembre. Il lui faudra encore quelques semaines pour résorber son arriéré de cargaisons et de navires, rapporte Bloomberg.