Deux bébés retrouvés vivants dans leur baignoire après les tornades dans le Kentucky

Kaden, 15 mois, et Dallas, 3 mois, sont des petits rescapés des tornades qui se sont abattues sur le Kentucky, aux États-Unis, début décembre. Les deux nourrissons ont été retrouvés vivants dans leur baignoire après avoir été emportés par le vent.

Clara Lutz, leur grand-mère, les gardait lorsque la catastrophe est arrivée. Sur les conseils des autorités, elle a placé ses petits-enfants dans la baignoire, considérée comme l'un des endroits les plus robustes des maisons en raison des fondations et des tuyaux. Elle les a recouverts d'une couverture, d'oreillers et d'une bible. Malgré cela, le vent a emporté la baignoire avec les deux bébés dedans, laissant la grand-mère désespérée.

Clara Lutz a confié à 14 News ce qu'il s'est passé cette nuit du 10 décembre. Elle a d'abord senti le grondement et le tremblement de la maison, puis elle a vu la baignoire se soulever, hors de sa portée. Dans le chaos, elle a été frappée à la tête par le réservoir d'eau, l'empêchant d'agir. Elle raconte avoir supplié Dieu de lui ramener ses bébés sains et saufs.

Le sauvetage des nourrissons

Une fois les tornades passées, les sauveteurs ont pu intervenir et porter secours aux habitants. Chez Clara Lutz, ils ont découvert la baignoire dans la cour. Elle était retournée et cachait à l'intérieur Kaden et Dallas. Une fois assise dans la voiture du shérif, Clara Lutz a pu récupérer ses petits-enfants. Dallas, le plus petit, présentait un «œuf de pigeon à l'arrière de la tête», son crâne saignait mais les saignements se sont arrêtés avant son arrivée à l'hôpital Vanderbilt à Nashville.

Kaden et Dallas ne sont pas les seuls rescapés des tornades grâce à une baignoire. Une femme, son fiancé et leur enfant de 8 mois ont également été retrouvés sains et saufs après que leur baignoire a volé quelques mètres plus loin. La famille s'en tire avec des égratignures mineures. Au total, soixante-dix-huit personnes sont mortes dans le Kentucky à la suite de ces tornades, les plus dévastatrices de l'histoire de l'État, écrit The Independent.

Selon le gouverneur Andrew Beshear, certaines maisons sont encore sans électricité et 944 habitants sont hébergés dans des hôtels ou des parcs d'État.