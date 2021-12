Les nouvelles de Zhang Zhan, journaliste chinoise ayant révélé l’étendue du Covid à Wuhan, sont inquiétantes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NBC News

En février 2020, lorsque la ville de Wuhan , centre névralgique de l’épidémie de Covid-19 en Chine, est confinée, Zhang Zhan , journaliste indépendante, décide d'aller sur place pour rendre compte de la situation. Elle tourne alors plusieurs vidéos qu’elle diffuse sur les réseaux sociaux. Elle informe de l’utilisation continue des crématoriums, de son doute quant à la transparence du gouvernement chinois face à la portée de l’épidémie.

La pandémie avance et elle continue de publier des vidéos sur le sort et les pressions subis par d’autres journalistes jusqu’à sa propre arrestation à la mi-mai 2020. Elle est mise en cause pour «troubles à l’ordre public». En juin 2020, elle entame une grève de la faim pour protester contre sa détention et en décembre 2020, elle est condamnée à 4 ans de prison .

Elle fait partie de la dizaine de journalistes emprisonnés pour avoir essayé de briser le silence du gouvernement chinois face à la pandémie. Contrairement à Zhang, certains ont été libérés.

Jane Wang qui milite pour la libération de la journaliste depuis le Royaume-Uni a accepté de témoigner auprès de la chaîne NBC News. Elle affirme avoir été en contact avec la mère de la Zhang Zhan qui a pu échanger avec sa fille par vidéo. L'état de la journaliste serait plus qu'inquiétant.

Elle serait détenue par les bras et les jambes pour la forcer à se nourrir et aurait été hospitalisée cet été. Selon Jane Wang, lors de son dernier appel avec sa mère, «elle ne pouvait plus bouger ou tenir sa tête toute seule».

