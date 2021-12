Quelle stratégie de campagne pour le quasi-candidat Emmanuel Macron?

Temps de lecture: 2 min

Mercredi 15 décembre, dans un entretien de deux heures à la télévision, Emmanuel Macron a dressé le bilan de son quinquennat. Dans cette émission sur-mesure préparée pour lui, il n'a pas annoncé officiellement sa candidature, mais a cependant évoqué ses ambitions futures et ses projets de réformes.

Quel était le but de cet exercice? Était-il réussi? Emmanuel Macron est-il parvenu à corriger son image d'homme arrogant et de «président des riches»?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en parlent avec leurs invitées Carole Barjon, éditorialiste politique et grand reporter à l'Obs, et Véronique Reille-Soult, directrice générale de Backbone Consulting, dans l'émission «Politique» de France 24, en partenariat avec Slate.