Vaccination contre le Covid-19: comment vaincre sa peur des piqûres

Pensez à la dernière fois où vous avez eu vraiment peur –je veux dire, où vous avez ressenti de la terreur: sueurs froides, tremblements, cœur qui bat à tout rompre. Maintenant, pensez à ce que ce serait de vivre cela à la seule vue d'une aiguille ou simplement en entendant quelqu'un parler des vaccins contre le Covid-19. Cette réalité concerne environ une personne sur dix et elle n'est pas à négliger dans les campagnes de vaccination.

Premièrement, lorsque quelque chose nous rend très anxieux, on a tendance à l'éviter ou à le retarder. Deuxièmement, éprouver une grande peur et une réaction au stress peut conduire à un comportement de fuite (qui fait qu'on s'éloigne ou qu'on agit de manière agressive), à vivre une grande détresse au moment de la procédure et à avoir des symptômes de réactions au stress de la vaccination, comme des étourdissements ou un évanouissement. Troisièmement, la peur de l'aiguille peut, à son tour, être accrue par le fait d'avoir déjà vécu une réaction au stress de la vaccination ou d'avoir entendu parler d'autres personnes qui l'ont vécue.

Ce qu'il faut savoir, c'est que ces réactions ne résultent pas d'un défaut du vaccin. En fait, elles peuvent survenir avant, pendant et après l'injection en raison du stress ressenti. Néanmoins, elles peuvent perturber les campagnes de vaccination. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies fondées sur des données scientifiques pour régler le problème.

Peur des aiguilles et réticence face au vaccin

La réticence à l'égard des vaccins est complexe, car il existe de nombreuses raisons de retarder ou de refuser la vaccination. Un sondage a démontré que de 6 à 7% des Canadiens qui ne prévoient pas se faire vacciner contre le Covid ou qui ne sont pas sûrs de le faire ont déjà retardé des vaccins par peur des piqûres.

En tant que psychologue clinicienne, j'ai fait des recherches auprès de personnes qui présentaient différents niveaux de peur des aiguilles, allant de léger à extrême. Un certain degré de crainte des aiguilles est courant et se manifeste chez la plupart des enfants, jusqu'à la moitié des adolescents et de 20 à 30% des personnes âgées de 20 à 40 ans. Une grande partie de mon travail se concentre sur les enfants pour trois raisons:

Ils reçoivent régulièrement des piqûres à cause des calendriers de vaccination.

Ils sont vulnérables aux expériences négatives liées à une mauvaise gestion de la douleur.

Ces expériences négatives peuvent avoir des effets à long terme. En fait, la plupart des adultes qui ont un niveau élevé de peur des aiguilles rapportent une expérience antérieure négative.

Les aiguilles causent une certaine douleur, et la douleur est subjective. On a effectué d'importantes campagnes pour faire connaître des stratégies de gestion de la douleur fondées sur des données au public. En 2015, nous avons mené une série d'études rigoureuses pour formuler des recommandations sur les meilleurs moyens de faciliter la vaccination.



Stratégies fondées sur la science

Le système «confort, aide, relaxation et distraction» (CARD) peut aider les cliniques, les particuliers et les parents à rendre l'expérience de la vaccination aussi agréable que possible. Si vous avez une peur qui va de légère à modérée des aiguilles et si la douleur associée au vaccin contre le Covid-19 vous inquiète, il est souhaitable d'établir un plan d'action pour avant, pendant et après l'injection.

Que porterez-vous pour qu'il soit facile d'accéder à vos bras?

Que ferez-vous en attendant à la clinique (lire, écouter de la musique, jouer à un jeu vidéo)?

Devriez-vous acheter un anesthésique local pour engourdir votre peau au site d'injection?

Comment voulez-vous que le clinicien signale qu'il commence, par exemple, en disant «Un, deux, trois, on y va»?

Décidez si vous voulez regarder ou non pendant l'injection et dites au clinicien ce que vous voulez.

Pendant qu'on vous pique, voulez-vous parler d'autre chose, jouer sur votre téléphone ou écouter une imagerie guidée?

Par la suite, comment allez-vous vous récompenser et vous souvenir de ce qui vous a aidé? Vous pourriez filmer une courte vidéo où vous décrivez ce qui s'est bien passé pour vous aider la prochaine fois.

Pour les personnes qui ont une peur extrême des aiguilles, ces stratégies, destinées à gérer la douleur et à diminuer le niveau de peur à l'approche du moment de la piqûre, ne suffiront pas. Elles devront acquérir l'assurance que ce dont elles ont le plus peur ne se produira pas, ou que si cela se produit, elles pourront y survivre. C'est la base du traitement d'exposition pour les peurs qui sont hors de proportion avec le danger posé.

Jusqu'à 94% des gens concernés ne vont pas consulter un professionnel pour obtenir un diagnostic de santé mentale liée aux piqûres.

L'exposition est considérée comme l'approche de référence pour les «phobies spécifiques», catégorie dans laquelle on trouve la peur extrême des aiguilles dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Le terme technique est «phobie spécifique, sous-type sang-injection-accident», et on estime qu'elle touche environ 3,5% de la population.

J'ai fait valoir ailleurs que l'on doit s'occuper des quelque 10% de personnes qui ont une peur élevée, qu'elles aient ou non un diagnostic de santé mentale liée aux piqûres. En effet, jusqu'à 94% des gens concernés ne vont pas consulter un professionnel pour obtenir ce diagnostic, mais ils souffrent et ont besoin d'aide.

La thérapie par exposition peut se faire en situation réelle ou en imaginant la situation redoutée. En voici un résumé:

Tout d'abord, on demande à la personne de dresser une liste de toutes les situations et de tous les aspects de la piqûre qui lui font peur: Est-ce le fait de voir du sang? De sentir l'aiguille pénétrer dans son corps? La douleur? L'étourdissement? Autre chose?

Ensuite, la personne évalue sa peur pour chaque situation et crée une échelle de la peur qui commence par la situation la moins redoutée (par exemple, regarder des images d'aiguilles) et avance par petits paliers vers la plus redoutée (par exemple, l'injection d'un vaccin). Le patient répète chaque étape jusqu'à ce que sa peur diminue avant de passer à la suivante.

Certaines personnes se sentent étourdies ou s'évanouissent quand on leur fait des piqûres. Ce phénomène est plus fréquent chez les gens qui ont un niveau de peur élevé. Une technique appelée contraction musculaire, qui consiste à contracter et à relâcher les muscles, peut aider à éviter la chute soudaine de tension artérielle qui entraîne des étourdissements et des évanouissements. Les gens qui ont une forte peur des aiguilles peuvent s'exercer à la contraction musculaire en franchissant les étapes de leur échelle de la peur.

Plus de bien-être, plus de confiance

Vous pouvez imaginer la motivation et le courage nécessaires pour affronter ses peurs, ce qui a une incidence sur l'acceptation du traitement. Avec mes collègues, je travaille à la création d'interventions par exposition plus accessibles pour les gens qui ont un niveau élevé de peur des aiguilles. D'autres traitements prometteurs, comme l'intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires (EMDR), méritent également d'être étudiés.

La peur non maîtrisée des aiguilles est très pénible pour les personnes qui en souffrent et peut influencer leurs choix en matière de soins de santé. Mais le fait d'avoir peur n'est pas un choix. La pandémie de Covid-19 a attiré l'attention du public sur la peur des aiguilles comme jamais auparavant. Pourtant, pandémie ou pas, les aiguilles font toujours partie des soins de santé, tant pour la prévention, les diagnostics que les traitements.

Ignorer la peur des aiguilles ne la fait pas disparaître –en fait, pour la personne qui souffre de cette peur, l'éviter ne fait que l'aggraver. En gérant de manière cohérente la douleur et la peur liées aux aiguilles, nous avons la possibilité non seulement d'augmenter le taux de vaccination contre le Covid-19, mais aussi de maximiser le bien-être et la confiance dans les interactions liées aux soins de santé et les procédures avec aiguilles de manière générale.

