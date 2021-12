Le bouledogue français est le plus fragile des chiens

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Canine Medicine and Genetics

Le bouledogue français est l'un des chiens les plus populaires dans le monde occidental. Depuis une dizaine d'années, il est même en passe de détrôner le labrador dans le célèbre classement que l'American Kennel Club dresse depuis 1884 aux États-Unis. En France, il caracole dans le top 20 de la Société centrale canine, l'association en charge du LOF, le répertoire national des races.

Mais cette popularité n'est pas sans effets adverses, car les traits physiques à l'origine de ce plébiscite et dès lors dûment sélectionnés par les éleveurs –comme son museau raccourci et sa tête plate (brachycéphalie)– ont tout de handicaps et marquent une plus grande vulnérabilité à bien des problèmes de santé.

Publiée dans la revue Canine Medicine and Genetics, une étude britannique vient de se pencher sur les vulnérabilités spécifiques au bouledogue français, pour trouver que sur quasiment la moitié des maladies canines les plus courantes, cette race est bien plus vulnérable que les autres.

Des traits pathologiques

Selon ses auteurs, affiliés au Royal Veterinary College (Hertfordshire, Angleterre) et ayant analysé les dossiers de 2016 des cabinets vétérinaires britanniques associés à leur base de données VetCompass –soit un total de 2.781 bouledogues français, 21.850 autres types de chiens et 43 maladies passées au crible–, les petits chiens à la mode présentent un risque largement plus élevé que les autres sur vingt troubles et maladies. Parmi les risques les plus élevés, les vétérinaires pointent le rétrécissement des narines (x42,14), les maladies respiratoires obstructives (x30,89), les écoulements auriculaires (x14,4) et la dermatite cutanée (x11,18).

Par contre, pour d'autres problèmes de santé et de comportement, les bouledogues français sont plus résistants que le reste de la population canine. Leur risque est notamment diminué en ce qui concerne l'agressivité, l'obésité, la boiterie et ils ont une meilleure capacité de cicatrisation.

Selon Dan O'Neill, maître de conférences au Royal Veterinary College et co-auteur de l'étude, si les élevages sont logiquement à blâmer pour sélectionner des traits pathologiques, la responsabilité incombe en fin de compte aux propriétaires friands de chiens trop normés, au détriment de leur santé. En outre, le vétérinaire met en garde contre la banalisation de certains problèmes, comme le ronflement, susceptibles d'indiquer de graves troubles respiratoires. Enfin, si les auteurs constatent que 63,4% des bouledogues français ont été diagnostiqués avec au moins un trouble, contre 66,1% pour le reste de la population canine analysée, ces résultats ne veulent pas forcément dire que ces chiens sont plus robustes que les autres. Il se pourrait simplement que leurs propriétaires les chouchoutent davantage.