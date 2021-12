Au Brésil, un pont végétal aide les singes à traverser la route

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Au Brésil, les singes ont droit à un pont écologique spécialement conçu pour eux. Couvert de végétation, il traverse un axe routier qui coupe la forêt atlantique. Cette forêt tropicale humide qui longe le littoral est séparée en deux par une route dans la région de Rio de Janeiro, ce qui empêche certains animaux d'étendre leur territoire. C'est notamment le cas des tamarins-lions dorés, une espèce de singe présente uniquement dans cette forêt à l'état sauvage et menacée d'extinction. Des écologistes ont alors décidé d'intervenir.

Les experts ont détaillé le mode de vie des tamarins-lions dorés. Selon Luís Paulo Marques Ferraz, secrétaire exécutif de l'Association brésilienne Mico-Leão-Dourado (Association du Lion d'Or Tamarin), une population de 2.000 tamarins-lions dorés devrait disposer d'au moins 25.000 hectares de forêt. Mais l'espèce a perdu environ 95% de son habitat naturel au Brésil à cause des pâturages, des routes et des villes. Luís Paulo Marques Ferraz explique que, sans ce pont, une partie de la population des tamarins-lions dorés serait complètement isolée de leurs congénères, ce qui créerait des problèmes pour la conservation de l'espèce.

Une espèce confrontée à de multiples menaces

«Nous avons besoin d'une grande forêt protégée et connectée», insiste Luís Paulo Marques Ferraz. Pour ce faire, les écologistes ont fait construire un pont au-dessus d'un axe routier très fréquenté. Cette infrastructure écologique est recouverte d'arbres et de plantes comme si elle était le prolongement de la forêt au-dessus de la route. Désormais, les tamarins-lions dorés peuvent facilement la traverser et parcourir de grandes zones.

Une autre menace pèse aujourd'hui sur ces singes au Brésil. Les écologistes tentent depuis les dernières décennies de sauver les tamarins-lions dorés de l'extinction alors qu'une épidémie de fièvre jaune décime ces animaux. En 2018, une étude publiée sur le sujet dévoilait l'ampleur du phénomène: 32% des singes avaient succombé à la maladie, réduisant le nombre de 3.700 à 2.500.