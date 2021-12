Avec Omicron, faites-vous tester quelques heures avant une fête, pas la veille

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Business Insider

Face au variant Omicron qui sévit depuis peu, les experts sont inquiets et émettent de nouvelles recommandations pour les fêtards. Ils recommandent de réaliser un test quelques heures avant de se rendre à un événement plutôt que la veille. Cette nouvelle mesure préconisée par les scientifiques est due à la rapidité avec laquelle une personne porteuse d'Omicron devient infectieuse.

«Peu importe le type de test, le plus important est de se tester juste avant l'événement auquel on participe», a tweeté Michael Mina, ancien professeur adjoint en immunologie et maladies infectieuses à la Harvard School of Public Health. Selon lui, il est possible de passer de particules virales «indétectables» à «très élevées» en très peu de temps. Tim Spector, professeur d'épidémiologie génétique au King's College de Londres, dit exactement la même chose. Lui aussi recommande de réaliser un test «quelques heures avant de quitter la maison» et ajoute qu'il faut désormais porter un «masque de haute qualité» dans les transports en commun bondés avant de se rendre à un événement.

They work to detect omicron.



These viruses grow fast so testing 1

Or 2 days before doesn't work. It doesn't matter the type of test, the most important thing is to test just before the event of participation.



Antigen tests work w Omicron. — Michael Mina (@michaelmina_lab) December 12, 2021

Un variant plus mortel?

Le professeur du King's College gère l'application de suivi des symptômes de Covid-19, Zoe, qui compte aujourd'hui 4,5 millions d'utilisateurs dans le monde. Jeudi, il affirmait sur Twitter que les données auto-déclarées suggéraient que le temps d'infection était d'environ 48 heures. Dans le meilleur des cas, les tests doivent être réalisés 12 heures avant de se rendre à une fête.

Cette contagiosité est probablement due au nombre élevé de mutations du variant Omicron qui en comporte 32. Elles infectent les cellules humaines et se propagent rapidement parce qu'elles échappent probablement à la réponse immunitaire des infections précédentes et des vaccins existants.

L'Organisation mondiale de la Santé ne sait pas si Omicron sera plus mortel que le variant Delta –qui reste à l'heure actuelle le variant le plus courant dans le monde.«Évitez les grands rassemblements et divisez vos groupes en plus petits, où vous pouvez contrôler l'environnement et faire tester chaque individu ce jour-là», préconise-t-il. Tim Spector a illustré ses propos d'un exemple. Un utilisateur de l'application Zoe a assisté aux 60 ans d'un ami au Royaume-Uni où tous les invités avaient été vaccinés, certains avaient reçu leurs doses de rappel et tous avaient été testés négatifs 24 heures avant l'événement. Sur les 18 participants, 16 auraient attrapé le variant Omicron.