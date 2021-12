Les colorants alimentaires synthétiques sont-ils risqués? Un scientifique met en garde

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Conversation

Qu'ils sont beaux et appétissants, ces bonbons aux couleurs flamboyantes et ces donuts au glaçage rose girly. Et c'est bien le but: les colorants alimentaires synthétiques sont là pour embellir les produits. Sauf qu'ils pourraient aussi avoir des effets délétères sur la santé, et notamment une incidence sur le développement des cancers colorectaux. Lorne J. Hofseth, directeur du Centre de recherches sur le cancer du côlon au College of Pharmacy de l'University of South Carolina aux États-Unis, a conduit une étude sur le sujet, dont les résultats ne sont guère rassurants.

Dans un article publié par The Conversation, il explique que l'incidence précoce des cancers colorectaux chez les moins de 50 ans a augmenté dans le monde depuis le début des années 1990. D'après les prévisions, les taux de cancer du côlon et du rectum devraient respectivement augmenter de 90 et 124% d'ici à 2030.

Lorne J. Hofseth estime que l'une des raisons de cette forte augmentation tient au régime alimentaire occidental «composé en grande partie de viandes rouges et transformées, de sucre ajouté et de céréales raffinées». Un aspect de ces aliments ultra-transformés le préoccupe en particulier: les couleurs vives des bonbons, des biscuits ou même de certains jambons industriels, qui sont obtenues par l'ajout de colorants alimentaires synthétiques. «Il existe des preuves que ces colorants alimentaires artificiels peuvent déclencher des processus cancérigènes dans le corps», lance le scientifique. Lui a choisi d'étudier spécifiquement leurs effets sur le développement du cancer colorectal.

Des dommages causés à l'ADN

Ces additifs sont souvent synthétisés à partir d'un produit chimique dérivé du pétrole appelé naphtalène. «La majorité d'entre eux sont toxiques», affirme Lorne J. Hofseth, et «ils ne sont que neuf a avoir reçu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour une utilisation dans les aliments et ils sont encore moins nombreux à répondre aux critères de la règlementation de l'Union européenne».

Si aucun des colorants synthétiques utilisés pour les produits alimentaires et approuvés par la FDA n'est considéré comme cancérigène, les résultats de l'étude du scientifique pourraient changer la donne. «Les bactéries de votre intestin peuvent décomposer les colorants synthétiques en molécules connues pour causer le cancer», explique-t-il. Des recherches supplémentaires sont toutefois nécessaires pour comprendre comment le microbiome interagit dans un scénario pareil. Des études montrent que les colorants alimentaires artificiels peuvent aussi se lier à l'ADN et aux protéines à l'intérieur des cellules, mais également provoquer une inflammation, signe que l'organisme se défend contre des agents pathogènes. Ces mécanismes peuvent avoir des incidences très néfastes sur le côlon et le rectum.

«Les dommages sur l'ADN sont le principal moteur du cancer colorectal» et l'inflammation en est un autre, pointe Lorne J. Hofseth. «Lorsqu'une inflammation persiste dans le temps, elle peut endommager des cellules par ailleurs saines en libérant des molécules appelées radicaux libres qui peuvent endommager l'ADN.»

Une étude de l'équipe de recherche de Lorne J. Hofseth a permis de découvrir que ces additifs alimentaires endommagent l'ADN des rongeurs. Elle pointe en particulier le rouge Allura (ou rouge 40) et la tartrazine (ou le jaune 5). Les colorants synthétiques représenteraient un risque accru pour les enfants, rappelle Lorne J. Hofseth «parce que leur corps est encore en développement». Des recherches supplémentaires seront réalisées par l'équipe de scientifiques sur des humains pour confirmer si ces colorants artificiels causent directement des dommages sur l'ADN.