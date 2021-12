Un Australien remporte 3 millions d'euros après avoir rêvé des numéros gagnants

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Avez-vous déjà rêvé de gagner au loto? Très certainement. Mais avez-vous déjà rêvé des numéros qui vous feraient gagner? C'est ce qui est arrivé à un Australien le 6 décembre dernier, raconte Newsweek.

Le vainqueur, un habitant de la banlieue d'Adélaïde resté anonyme, n'en était pas à son premier essai. «J'achète des tickets Set for Life chaque semaine. C'est ma loterie préférée», a-t-il déclaré, comme le rapporte le communiqué de presse de The Lott. «J'étais en train de faire des courses ce matin quand j'ai repensé à mon ticket. Je l'ai scanné, mais le montant du gain n'apparaissait pas, alors je me suis dit que j'avais dû gagner quelque chose de gros.» Lorsqu'il se rend à l'accueil et qu'on lui annonce le lot, il a du mal à y croire.

«Il remporte le premier prix, soit 4,8 millions de dollars australiens [environ 3 millions d'euros], payés en versements de 20.000 dollars par mois pendant vingt ans», a annoncé The Lott, l'entreprise de loterie australienne.

L'Australien a dit que cela allait changer la vie de sa famille. «Je travaille toujours et ma femme aussi, mais maintenant nous pouvons ralentir le rythme ou même prendre notre retraite si ça nous plaît.» Quant à leurs enfants, il est ravi de pouvoir désormais leur venir en aide financièrement, tout en utilisant le reste du montant pour «profiter de la vie».

Un rêve qui devient réalité

Depuis cet événement, ce père de famille chanceux a déclaré qu'il croyait désormais aux prémonitions. «C'est difficile à croire mais il y a quelques années, j'ai rêvé que j'utilisais certains numéros et que je gagnais le premier prix. Depuis, je les utilise à chaque fois que je joue à la loterie.»

The Lott a indiqué qu'il était le 89e gagnant du premier prix de Set for Life à l'échelle nationale depuis l'existence du jeu, et le dixième gagnant de ce même prix depuis le début de l'année.

Maintenant, vous voulez sans doute connaître ces fameux numéros? Les voici: 11, 1, 41, 43, 40, 44 et 42. Et ceux supplémentaires étaient le 31 et le 4.