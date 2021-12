Un YouTubeur retrouve le corps de deux adolescents disparus depuis 21 ans

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

Le 3 avril 2000, Erin Foster et Jeremy Bechtel, deux amis âgés de 17 et 18 ans, disparaissent dans l'État de Géorgie, aux États-Unis. Durant les mois qui suivent, leurs familles respectives font tout leur possible pour les retrouver. Mais malgré les rumeurs d'assassinat, de fuite en Floride ou encore de trafic de drogue, elles ne parviennent à remonter aucune piste. Vingt-et-un ans plus tard, c'est un YouTubeur qui résout le mystère, raconte The Washington Post.

Habitant à Acworth, près d'Atlanta, Jeremy Sides, 42 ans, est passionné depuis longtemps par la plongée. Après avoir mis son hobby au service d'objets et personnes disparus, il anime désormais une chaîne YouTube suivie par 140.000 personnes, où il résout des cold cases, repérés sur internet. «Les voitures ne disparaissent pas comme ça, dit-il. Neuf fois sur dix, elles sont sous l'eau.»

Lorsqu'il a découvert le cas d'Erin et Jeremy, le YouTubeur a commencé ses recherches, sans en parler aux familles des deux adolescents, pour ne pas les faire espérer quoi que ce soit. Après avoir sondé plusieurs lacs autour de la ville de Sparte, Jeremy Sides a finalement retrouvé au fond d'une rivière la voiture d'Erin, avec des restes humains à l'intérieur. «Ce n'est pas facile à dire, mais je les ai retrouvés», a-t-il annoncé sur sa chaîne Exploring with Nug.

D'après l'analyse de la police locale, les deux amis auraient eu un banal accident de voiture, en perdant le contrôle de leur Pontiac, et sans garde-corps le long de la route. Dévastées, les familles des deux adolescents peuvent désormais faire leur deuil en sachant ce qu'il est arrivé à leurs enfants. «C'est comme le perdre à nouveau, a déclaré Ronnie Bechtel, le père de Jeremy. Cela me brise le cœur à nouveau.»

Des rumeurs qui avaient ralenti les recherches

«J'avais promis aux familles que tant que je serais shérif, je chercherais leurs enfants», a déclaré Steve Page, le shérif en charge de l'affaire depuis la tragédie survenue en 2000 et contacté par Jeremy Sides lors de sa découverte funèbre. À l'époque, la police avait fouillé des puits, creusé dans certaines zones, cherché les corps partout, en vain. «C'est déchirant de savoir que c'était aussi simple, mais que cela a été rendu si difficile à cause de toutes les rumeurs qui circulaient», a-t-il ajouté.

Le médecin légiste n'a pas encore confirmé que les restes humains étaient ceux d'Erin et Jeremy, mais Steve Page est convaincu que les résultats prouveront que les deux adolescents étaient dans la voiture.