Serre Chevalier, entre festivités historiques et avenir écologique

Un des plus grands domaines skiables de France

En plus de ses massifs, ses parcs naturels et son patrimoine préservé, la région des Hautes-Alpes dispose de nombreuses stations de ski. Celle de Serre Chevalier s’est imposée internationalement comme un des domaines skiables les plus grands de France, considéré même comme le numéro un dans le département selon certains sites spécialisés.

Avec ses 81 pistes, «Serre-Che» – comme on l’appelle – offre à ses visiteurs plus de 250 kilomètres de parcours noir, rouge, bleu ou vert. 80% sont situées à plus de 2.000 mètres d’altitude, où la neige ne manque pas.

Crédit photo: Luka Leroy.

Des festivités toute la saison

Cette année, Serre Chevalier fêtera ses 80 ans, avec le premier téléphérique créé en 1941 dans la vallée de la Guisane. Pour l’occasion, la station va organiser de nombreuses célébrations durant toute la saison hivernale, «qui mettront à l’honneur le partage de la fierté et de l’histoire de Serre Chevalier dans une ambiance festive», prévient la station.

Crédit photo: Fonds Combier, musée Nicéphore Niépce, Ville de Chalon sur Saône.

Pour retracer son passé «entre tradition, audace et innovations», la station prépare une cérémonie-spectacle le 21 décembre, 80 ans jour pour jour après l’inauguration du téléphérique, mais aussi quatre rendez-vous majeurs dans chaque commune de la vallée.

Pendant les vacances de février 2022, un «Show sous les Etoiles» à Briançon, un show glisse et concert M Radio avec les artistes de la scène musicale française actuelle à Chantemerle et un ski show puis DJ Set avec le DJ international The Avener à Villeneuve.

En avril, un spectacle aquatique au Monêtier-les-Bains, où les eaux naturellement chaudes sont riches en minéraux et où les visiteurs peuvent y reposer leurs muscles toute l’année! Le lieu est tellement iconique que le roi de France avait décidé d’y faire construire en 1786 un établissement thermal royal. Voilà pour la minute Stéphane Bern!

Crédit photo: Thibaut Blais.

Un ski plus durable et éco-responsable

Mais la station ne fait pas que se pencher sur le passé, elle se tourne aussi vers l’avenir. Serre Chevalier s’est engagée fermement dans un ski plus durable et éco-responsable.

«À Serre Chevalier, nous souhaitons nous adapter plutôt que lutter», a déclaré Patrick Arnaud, directeur de Serre Chevalier Vallée Domaine Skiable. «On continuera à faire du ski à l’avenir, mais nous sommes déterminés à ce que l’impact environnemental soit le plus faible possible», promet ce dernier.

Crédit photo: Luka Leroy.

Un programme d’énergies renouvelables a été initié depuis cinq ans. Il a pour objectif de réduire les empreintes carbones de 50% d’ici à 2030 et d’améliorer les performances dans des domaines comme la biodiversité ou le recyclage.

Pour atteindre cet objectif, Serre Chevalier mise sur plusieurs technologies, que ce soit le photovoltaïque – avec plus d’une dizaine d’installations –, ou l’implantation de deux petites éoliennes sur un col de montagne. C’est également la première station à produire sa propre électricité, avec des turbines dans des torrents de la vallée.

Contemplation et découverte

«Le bénéfice des vacances pour nos visiteurs ne provient pas seulement du nombre de pistes dévalées ou de la rapidité à laquelle ils remontent au sommet. Nous souhaitons privilégier les espaces de connexion au milieu naturel, à la contemplation de nos formidables paysages», annonce le directeur Patrick Arnaud.

Crédit photo: Thibaut Blais.

Histoire de mêler les vacances et la découverte, la station a mis en place une tyrolienne géante: une descente incroyable sur plus d’un kilomètre pour en prendre plein la vue et admirer tout ce que la station offre au public.

Crédit photo piste Luc Alphand: Luka Leroy.