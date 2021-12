Le sang de jeunes pourrait contrer les effets du vieillissement

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Futurism

Et si le sang des jeunes générations permettait aux personnes âgées de réduire les effets du temps? Non, ce n'est pas le synopsis d'un téléfilm ringard digne d'une série B, mais une question scientifique des plus sérieuses qui a servi d'hypothèse de départ à une équipe de recherche de l'université de Pittsburgh, aux États-Unis. Les résultats de leurs expériences publiés le 6 décembre dans la revue Nature Aging montrent que cette théorie n'est peut-être pas si loufoque.

Les scientifiques ont découvert que les vésicules extracellulaires présentes dans le sang de souris envoyaient des instructions génétiques aux cellules musculaires pour coder la protéine Klotho –connue pour son implication dans le processus de vieillissement. Problème, plus les souris vieillissaient, moins leurs vésicules extracellulaires arrivaient à envoyer ce type d'instruction. C'est là qu'intervient le sang de jeunes. De jeunes souris, en l'occurrence.

L'équipe scientifique a prélevé du sang de souris dans la fleur de l'âge pour l'injecter à des spécimens plus âgés, pour observer si cela entraînait un quelconque changement. Résultat, les vieilles souris ont vu leurs cellules et leurs tissus redevenir jeunes, comme une «régénération musculaire améliorée», commente le média Futurism. Mais au moment où l'équipe a retiré les vésicules extracellulaires de leur sang, l'effet s'est estompé, montrant bien le rôle fondamental de ces dernières.

Une voie ouverte à des traitements novateurs

S'injectera-t-on un jour le sang des jeunes générations directement dans les veines? Rien n'est moins sûr. Si cette technique semble efficace sur les souris de l'étude, rien ne dit qu'il en serait de même chez les êtres humains. Sans compter toutes les questions éthiques qu'il faudrait résoudre avant d'autoriser une telle cure de Jouvence par intraveineuse.

Pour autant, les scientifiques qui ont participé à cette étude semblent avoir trouvé une piste digne d'intérêt et qui devrait ouvrir la voie à de nombreuses expériences pour approfondir les connaissances sur le sujet avant d'imaginer qu'un jour un essai puisse être expérimenté sur l'être humain. Les membres de l'équipe espèrent que leurs recherches, et en particulier leurs observations des vésicules extracellulaires, débouchent sur la création de nouveaux traitements pour contrecarrer le vieillissement. Les vampires peuvent respirer, ils ne sont pas encore près de perdre leur mordant sur ce précieux liquide qui fait battre les cœurs.