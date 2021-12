Guy Savoy et deux de ses restaurants à Paris

Temps de lecture: 5 min

Né à Bourgoin-Jallieu (Isère), le chef trois étoiles à la Monnaie de Paris, quai de Conti, a été l'un des premiers grands cuisiniers à ouvrir des bistrots ou des restaurants de bonne cuisine dans la capitale.

Tout près de Notre-Dame, L'Atelier Maître Albert est niché dans un décor élégant, parquets, murs en pierres, long bar, cheminée et bon confort dans trois salles à manger aux poutres apparentes, tables bien séparées et service de grande maison.

Rien d'un restaurant banal, un cadre recherché pour un bon repas de plaisirs où les cuissons à la broche sont reines pour les viandes et les poissons: un bon cuisinier est d'abord un cuiseur de talent comme l'est Guy Savoy à la gestuelle précise, l'œil aux aguets.

Présent aux fourneaux depuis une bonne dizaine d'années, le bon chef Emmanuel Monsallier compose une partition classique où tous les plats saisis à la seconde sur la flamme suscitent désir et envie: le délicieux velouté du moment en soupière (13 euros), les Saint-Jacques snackées, purée de topinambours et champignons (14 euros), le saladier de foies de volaille à partager (12 euros), le croustillant de Saint-Marcellin et coing (16 euros).

Parmi la demi-douzaine de plats auxquels on ne résiste pas, il faut s'orienter vers le magret de canard des Landes juste rôti à la broche (29 euros), le T-Bone de veau, même genre de cuisson à la seconde près (35 euros), la côte de bœuf charolaise et la divine sauce béarnaise pour deux (89 euros), le quart de volaille fermière du Maine à la broche (24 euros) ou entière à partager (65 euros), le filet de dorade à la plancha (27 euros), le poisson et la viande du marché. En accompagnement, les lentilles en cocotte et légumes croquants (22 euros). Tous ces plats bien mitonnés sont accompagnés d'un assortiment de garnitures choisies.

C'est varié, copieux, servi sans retard: cent couverts le soir car l'établissement proche des quais s'est forgé avec le temps une notoriété solide, Guy Savoy veille au grain.

Fromages de saison et desserts voluptueux

La faisselle de chèvre, poire-poivre timut (10 euros)

Le choco-passion et sorbet mangue (12 euros)

Le nougat glacé et raisins (13 euros)

Le fruit rôti à la broche avec son sorbet (12 euros)

Le dessert du jour

À partir de cet automne et tous les week-ends, le restaurant propose une entrée et un plat sur un thème différent:

5/6 novembre: la truffe

13/14 novembre: les fruits

20/21 novembre: le fromage

27/28 novembre: les abats

4/5 décembre: les épices

11/12 décembre: les volailles festives

Il est à noter le bon prix de cet Atelier de gourmandises pour le menu du déjeuner et du dîner en trois services à 39,90 euros, et le menu Dégustation en cinq assiettes (deux entrées, deux plats, un dessert) à 85 euros pour l'ensemble des convives de la table. Savoy se soucie de ses clients fidèles, ils sont choyés. Le rapport prix-plaisir a créé la fidélité de la clientèle de connaisseurs. C'est complet tous les soirs, un succès mérité et des tarifs épatants.

La sélection de vins au verre

Vin rosé: Équinoxe des Baux-de-Provence (9 euros)

Vins blancs: Chenin blanc 2019 de Loire (8 euros), Chardonnay 2017 (7 euros)

Vins rouges: Côtes de Bordeaux 2017 (7 euros), Bourgogne Côtes de Nuits 2017 (14 euros), Châteauneuf du Pape 2017 (16 euros)

1, rue Maître Albert 75005 Paris. Tél.: 01 56 81 30 01. Site internet: ateliermaitrealbert.com. Vente à emporter. Service de livraison. Carte de 55 à 100 euros. Salon privé. Voiturier. Pas de fermeture.

Le Chiberta, la meilleure table des Champs-Élysées

Guy Savoy propriétaire a eu la main heureuse en nommant à la tête de ce restaurant proche de l'Étoile le jeune chef Irwin Durand, un de ses seconds à la créativité époustouflante.

La carte actuelle propose une délicieuse soupe à l'oignon, tarte de petits oignons confits (37 euros), un carpaccio de coquilles Saint-Jacques, condiment moelle, châtaignes, céleri branche (40 euros), des œufs de caille dans leur nid, caviar Rova, pommes de terre fumées (42 euros) et les grenouilles rôties, crème d'ortie, brioche gratinée (39 euros): des mises en bouche hautes en garnitures.

Parmi les trois poissons, le bar à la royale, foie gras, sauce matelote, fenouils et pommes de terre (50 euros), le homard bleu rôti et champignons (54 euros), la lotte, vague de céleri, sauce grenobloise (48 euros): un travail culinaire épatant.

Côté viandes, la caille est escortée de cuisses confites, de maïs et d'estragon (46 euros), la fricassée de ris de veau aux panais, jus de veau (52 euros) et le filet de bœuf maturé, chipirons, ail noir et gratin de potimarron (52 euros).

Voilà une demi-douzaine de plats bien tournés, nets, goûteux.

Quatre desserts élégants, personnalisés: le classique Saint-Honoré, crème vanille ensorcelante, l'artichaut-café au crémeux d'artichaut, glace café, le chocolat-sauge, glace au yaourt et la poire au pain perdu, glace au foin. Toutes ces gâteries sont à 20 euros, un prix justifié par les saveurs et les compositions. Un sans-faute.

Un repas ici, dans ce restaurant coté de vraie gastronomie (personnel parfait), confirme que le Chiberta 2021 d'Irwin Durand est à coup sûr la meilleure table des Champs-Élysées. La seconde étoile est bien là: élégance des assiettes, saveurs justes et service d'un vrai étoilé. Le Michelin devrait s'activer et consacrer le talent époustouflant du chef Irwin Durand, la vedette des tables de la plus belle avenue du monde.

Menu Dégustation (six assiettes) à 120 euros, menu autour du caviar (sept assiettes) à 200 euros, idéal pour les fêtes, accord mets et vins à 60 euros.

Rue Arsène Houssaye 75008 Paris. Site internet: lechiberta.com Vente à emporter, livraison «Le Chiberta - Traiteur avec Guy Savoy». Coffrets repas et boutique en ligne. Carte de 90 à 130 euros. Voiturier. Fermé dimanche.

À découvrir aussi l'e-boutique, l'espace des arts de la table dédié à l'univers de Guy Savoy où vous pourrez commander les objets créés pour son restaurant: des pièces de vaisselle et de service de table, des assiettes, des saladiers, des couteaux... nés de sa collaboration avec le designer Bruno Moretti.

Des bons-cadeaux de 50 à 400 euros sont aussi proposés, à offrir en vue d'un repas au Restaurant Guy Savoy à la Monnaie de Paris. En novembre, ce dernier a été sacré «Meilleur restaurant du monde» pour la cinquième année consécutive par le classement de La Liste 2022, parmi les 1.000 meilleurs restaurant de la planète.

