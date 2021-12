Un alpiniste français reçoit la moitié d'un trésor trouvé sur le mont Blanc en 2013

Le premier accident s'est déroulé en 1950 et a ôté la vie à quarante-huit personnes. En 1966, un second avion s'est écrasé avec 117 passagers à bord. Les autorités pensent que les pierres précieuses proviennent probablement du vol de 1966, qui faisait route de Bombay vers New York. Des restes humains et des courriers diplomatiques ont été retrouvés depuis. Le physicien Homi J. Bhabha, connu pour être le père du programme nucléaire indien, figure parmi les personnes décédées lors de ce crash de 1966.