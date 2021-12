Aux États-Unis, un plombier tombe sur un mur rempli de billets dans une église

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

C'est une découverte qui tient presque du miracle. Alors qu'il était en train de réaliser des travaux de réparation dans la méga-église évangélique de Lakewood, à Houston, aux États-Unis, un plombier est tombé sur un véritable trésor: des centaines d'enveloppes remplies d'argent liquide et de chèques. Le tout était soigneusement caché dans un mur du bâtiment.

L'improbable scène s'est déroulée le 10 novembre dernier, rapporte CNN. «J'allais retirer des toilettes, mais au moment où j'ai enlevé de l'isolant, environ 500 enveloppes sont tombées du mur», a expliqué l'ouvrier, qui a directement prévenu les autorités. Une fois sur place, la police a commencé son investigation. Et il semblerait que le plombier soit en fait tombé sur un sacré pactole bien connu des enquêteurs.

En analysant l'argent, la police a découvert que les chèques trouvés dans les murs étaient vraisemblablement liés à un vol qui a eu lieu en 2014 dans... cette même église de Houston.

À l'époque, environ 600.000 dollars (près de 530.340 euros) avaient été retirés mystérieusement d'un coffre-fort de Lakewood, sans que les enquêteurs ne réussissent à retrouver leur trace. Le butin était alors composé de 200.000 dollars en espèces et 400.000 dollars en chèques. Des sommes qui provenaient des cotisations versées les 8 et 9 mars 2014 à cette église, ajoute le média américain.

Que fait cet argent volé sur le lieu même où le méfait a été commis sept ans plus tôt? Et pourquoi était-il caché derrière les toilettes? Ce sont les questions auxquelles tentent désormais de répondre la police de Houston.

De son côté, l'église chrétienne évangélique Lakewood, qui est l'une des plus grandes de ce type de tous les États-Unis, a simplement confirmé la découverte, sans donner plus de détails. Le pasteur principal de l'église, Joel Osteen, est notamment un personnage célèbre outre-Atlantique. Auteur et Pasteur évangélique non-dénominationnel, il est aussi télévangéliste et ses émissions hebdomadaires sont regardées par plus de 10 millions de téléspectateurs.