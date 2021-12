Des DVD en bonne et belle forme, pour l'amour du cinéma

Temps de lecture: 7 min

Il y a beau temps que le match DVD vs VOD est plié. L'affaire est entendue, les disques ne sont plus un support de masse pour regarder les films, et sauf désintégration d'internet, il n'est pas prévisible qu'ils le redeviennent. Cela ne rend pas le support dépassé pour autant, même si ses fonctions ne sont plus ce qu'elles furent.

Le maître mot en ce qui concerne l'édition DVD est en effet «édition», travail éditorial, élaboration d'une offre construite, selon une logique comparable à celles des (authentiques) éditeurs de livres.

Le choix des titres, la manière de les assembler, de les présenter matériellement, de les accompagner d'éléments, audiovisuels ou imprimés, qui aident à les comprendre et à les aimer, définissent plus que jamais cette activité. Elle ouvre des possibilités qui ne se retrouvent ni dans le travail, différent, des salles et des festivals, ni dans l'offre des plateformes, même si certaines (Univerciné, LaCinetek, Tënk, Mubi... ou le site d'Arte) proposent elles aussi des approches fécondes.

Minoritaire, le DVD fait néanmoins partie de l'écosystème du cinéma, plus exactement d'une dynamique de l'amour et de l'intelligence du cinéma, qui n'a jamais été aussi nécessaire. Et, à tous ceux qui ont un lecteur, cela reste de très beaux cadeaux à offrir.

«Un violent désir de bonheur» de Clément Schneider

Difficile de trouver meilleure illustration de ce qui précède qu'avec ce double DVD. Le film qui figure sur la pochette est sorti en salles en 2018... le lendemain de Noël, date-poubelle où sont obligés de s'entasser les «petits films» qui n'ont pu trouver place sur grand écran à un moment plus favorable. Il est passé pratiquement inaperçu et a rapidement disparu des écrans.

C'est pourtant un film étonnant de beauté et d'énergie, une histoire d'amour sous la Révolution française dans les paysages des Alpes du Sud, plein de vigueur et d'émotion. Pas découragé, son distributeur, la vaillante maison indépendante Shellac, l'édite donc en DVD.

Mieux, elle y adjoint un premier film inédit, Études pour un paysage amoureux, impressionnant de séduction ludique, d'humour rohmérien et d'attention aux actrices qui occupent la quasi-totalité du récit. Et encore deux courts-métrages, aussi différents entre eux que les deux longs, et qui achèvent de convaincre que Clément Schneider est un cinéaste à part entière, déjà signataire d'une œuvre riche et diverse.

Édition: Shellac

«Les aventures d'Antoine Doinel» de François Truffaut

Il n'est évidemment pas question de révélation. Les 400 Coups, Baisers volés, Domicile conjugal figurent, à juste titre, parmi les films les mieux connus et les plus aimés d'un cinéaste lui-même, toujours à juste titre, très connu et très aimé –le court-métrage Antoine et Colette et L'Amour en fuite, moins célèbres, ne sont assurément pas pour autant des découvertes.

La découverte, c'est d'abord la qualité de ces rééditions, accompagnées d'un riche appareil de commentaires –dont les présentations de Serge Toubiana– et un grand nombre d'émissions de télévision d'époque avec François Truffaut.

Mais réunir les cinq Doinel, c'est aussi inviter à mieux mesurer la singularité de ce qu'inventa Truffaut dès son premier long-métrage en 1959, dans le registre aujourd'hui encombré du rapport à l'intime, de l'autofiction.

C'est encore avoir accès à deux phénomènes passionnants. Regarder quatre soirs de suite pendant les vacances de Noël les quatre DVD (Antoine et Colette et Baisers volés sont sur le même), c'est être remis au contact de ce simple miracle du dispositif cinématographique qui consiste à accompagner l'évolution dans le temps d'un être humain pendant vingt ans, de la sortie de l'enfance à l'âge adulte, cet être humain étant inséparablement Jean-Pierre Léaud et Antoine Doinel.

Et c'est avoir un accès exceptionnel à ce qui se joue, se partage, s'interroge, se décale, entre un cinéaste et son acteur, entre Truffaut et Léaud, au fil des ans et des films. C'est très émouvant et très joyeux, et infiniment mystérieux.

Édition: Carlotta (coffret)

Kōji Fukada en cinq films

L'année 2021 aura consacré à bon droit la découverte d'un grand réalisateur japonais, Ryusuke Hamaguchi, l'auteur du magnifique Drive my Car, événement du Festival de Cannes, mais aussi des Contes du hasard et autres fantaisies, qui a marqué le Festival de Berlin, et devrait sortir en 2022. Incontestable, cette reconnaissance ne devrait en aucun cas priver d'attention un autre excellent cinéaste de même origine, qui lui aussi est en train de conquérir la visibilité qu'il mérite.

Les cinq films réunis par ce coffret, Hospitalité, Au revoir l'été, Sayonara, L'Infirmière et Le Soupir des vagues, rendent accessibles –et devraient aider à attirer l'attention sur– l'univers et le style singulier de cet auteur.

Ces cinq films, d'ailleurs sensiblement différents entre eux, mettent en évidence la manière toute personnelle qu'a Fukada de fusionner quotidien et fantastique avec une douceur qui n'exclut ni les ombres inquiétantes, ni les notes burlesques.

Édition: Hanabi (coffret)

«L'Héroïque Lande (la frontière brûle)» de Nicolas Klotz et Élisabeth Perceval

Jusqu'au 19 décembre, le centre Pompidou accueille l'œuvre des deux cinéastes dans le cadre d'une manifestation, «Le cinéma en commun», qui réunit leurs films, une installation, ainsi qu'un ensemble de réflexions et de débats inspirés par leur travail. Au sein de celui-ci, déploiement de grande ampleur des ressources de l'image, de la parole et de l'interrogation politique des codes dominants, L'Héroïque Lande occupe une place exceptionnelle.

Réalisée à Calais dans la dite «jungle» puis lors de sa destruction, étape-clé du processus de fabrication de la misère et de la violence dont nous vivons aujourd'hui les effets, cette fresque est une grande aventure de la vitalité, de la curiosité, de l'inventivité en même temps qu'un portrait sans concession des forces de destructions qui, là plus qu'ailleurs, ravagent, enferment, maltraitent, blessent et tuent.

Il est important que ce film existe en DVD pour aider à le montrer, à réfléchir et à agir. Il est important aussi de l'inscrire dans l'ensemble des réalisations actuelles de Klotz et Perceval, ce que permet la présence du court-métrage Fugitif où cours-tu?, du long-métrage inédit Saxifrages, quatre nuits blanches, et du livret avec notamment des contributions de Jean-Luc Nancy et de Robert Bonamy.

Édition: Shellac

«Berceuse sur un air de mystère» de Lav Diaz

Il est, sans l'ombre d'un doute, un des plus grands cinéastes vivants. L'œuvre du réalisateur philippin, pour de multiples raisons dont la durée de la plupart de ses films, reste confidentielle. Et cette Berceuse de huit heures, pure splendeur, est inédite en salle, du moins en France.

C'est dire combien est précieuse l'édition DVD de cet immense poème épique, sensation du Festival de Berlin 2016, où se mêlent histoire de la révolution philippine, mythologie, enquête sur les légendes et leur revers magnifiés par la splendeur du noir et blanc et du travail sonore dont le cinéaste est un virtuose.

Cette parution fait suite à celles de Death in the Land of the Encantos et de Norte, en attendant l'édition nécessaire notamment des récentes merveilles que sont La Femme qui est partie, La Saison du diable, Halte, Genus Pan.

Édition: Clavis Films

«The Pawnbroker» de Sidney Lumet

Un autre usage du DVD reste d'attirer l'attention et de rendre accessibles des films qui, sans être inconnus, étaient injustement tombés dans l'ombre, souvent pour des questions de droits devenus inaccessibles. Les éditeurs vidéo font d'ailleurs souvent un travail de bénédictions pour ramener dans la lumière ces films en déshérence.

Ainsi de l'admirable réalisation en 1964 du futur cinéaste d'Un après-midi de chien, de Serpico et du Verdict. Il y forgeait un puissant alliage de réalisme dans la description de Harlem et d'invention de formes fantastiques traduisant l'omniprésence du traumatisme de la Shoah.

Avec également une impressionnante interprétation de Rod Steiger en survivant ayant perdu tout espoir en l'espèce humaine, ce Prêteur sur gages aujourd'hui réédité sous son titre original mérite assurément d'être (re)découvert.

Édition: Potemkine

Résistances 1936-1945, Jorge Amat

Jorge Amat est réalisateur, sans être cinéaste. La télévision est la destination de son considérable travail d'historien en images, travail aujourd'hui réuni en coffret où figurent dix films consacrés aux combats antifascistes du milieu du XXe siècle.

On y trouve plusieurs évocations de la guerre d'Espagne (La Mémoire brisée) et des Brigades internationales (L'Espoir pour mémoire). On y découvre de la contribution des républicains espagnols à la résistance française et ses suites (Les Guérilleros du Val d'Aran) et on y évoque l'un des groupes les plus actifs et les plus courageux dans le combat antinazi, le groupe Manouchian de la FTP-MOI (La Traque de l'Affiche rouge). On y retrouve les portraits du chef de la résistance en France (La Voix de Jean Moulin) et d'une de ses plus grands figures (Les Sept vies de Madeleine Riffaud), jusqu'à la cauchemardesque odyssée que raconte Les Résistants du train fantôme.

Ces montages de documents et d'entretiens, complétés parfois de quelques scènes rejouées, recèlent d'innombrables moments d'émotion autant que d'importantes ressources descriptives d'épisodes loin d'être tous connus. Ils traduisent cet esprit qui est encore et toujours celui des quatre acteurs de cette période, devenus témoins pour des temps à venir qui en ont bien besoin, tels qu'ils apparaissent dans L'Instinct de résistance.

Édition: Doriane Films (coffret)

Et aussi...

Les parutions DVD sont aussi des moyens de rattraper les beaux films récemment sortis qu'on a bêtement omis d'aller voir, ou bien de les retrouver, de les montrer à la famille ou à des amis. Au menu de l'année, entre autres, Drive My Car d'Hamaguchi, Annette de Leos Carax, Benedetta de Paul Verhoeven, Journal de Tûoa de Miguel Gomes, Il n'y aura plus de nuit d'Éléonore Weber, Onoda d'Arthur Harari...