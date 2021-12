Affirmant qu'elle n'aurait jamais dû naître, une femme gagne un procès contre son médecin

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

Un procès historique vient de livrer son verdict outre-Manche: une jeune Londonienne atteinte d’une maladie chronique qui avait porté plainte contre le médecin de sa mère pour «conception illicite» vient de gagner en justice.

Evie Toombes, 20 ans, est née avec un spina bifida, une maladie congénitale dans laquelle la moelle épinière de l’enfant ne se développe pas correctement, rapporte le NY Post. Cette «anomalie» la force parfois à rester 24 heures par jour branchée à des tubes.

Selon la jeune femme, le coupable de cette maladie qui l'empêche d'avoir une vie normale n'est autre que le médecin généraliste de sa mère, le Dr Mitchell. La raison? Ce dernier n’aurait pas conseillé à sa mère de prendre des suppléments vitaux avant de tomber enceinte en 2001, notamment des doses d’acide folique. Le médecin lui aurait plutôt assuré de suivre un bon régime alimentaire avant sa grossesse.

Selon Evie et sa mère, si cette dernière avait su qu'elle devait prendre de l'acide folique pour éviter que son bébé ne naisse avec cette maladie, elle aurait retardé sa conception. Evie ne serait donc pas née.

L'année dernière, la jeune Londonienne a donc décidé d'intenter un procès contre ce médecin généraliste pour «être née dans un état endommagé», selon son avocate. Un procès historique qu'elle a remporté. Le montant exact n’a pas encore été divulgué, mais Evie Toombes devrait recevoir plusieurs millions d’euros en dommages et intérêts qui visent à couvrir l’ensemble des frais médicaux à la charge de la famille depuis la naissance.

Evie Toombes n'est pas une inconnue du grand public en Angleterre: c'est une star du saut d'obstacles et elle a notamment participé à des compétitions nationales et internationales. La jeune femme est aussi particulièrement engagée dans la sensibilisation des enfants aux maladies invisibles, ajoute le média Ulyces. Elle a également remporté le prix Inspiration Young Person Awards lors d'un événement organisé en 2018 par Wellchild, en présence du duc de Sussex et de Megan Markle.