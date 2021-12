Omicron est-il né d'une rencontre désastreuse entre le VIH et le Covid?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Futurism

Le bioinformaticien sud-africain Tulio De Oliveira pense que le variant Omicron est probablement apparu après avoir incubé dans le corps d'une personne séropositive et non vaccinée contre le Covid. Ce scientifique est le premier à avoir identifié la nouvelle mutation génétique du virus et à avoir alerté le monde.

Il rappelle être en alerte depuis un certain temps dans un pays où le coronavirus circule beaucoup et où un grand pourcentage de la population est porteuse d'un VIH non contrôlé. En outre, la vaccination contre le Covid n'est pas massive en Afrique du Sud. Cette combinaison de facteurs induit que beaucoup de personnes dans le pays n'ont pas un système immunitaire suffisamment fort pour lutter contre le Covid-19.

En juin dernier, Tulio De Oliveira et son équipe ont commencé à suivre une patiente séropositive atteinte du Covid, dont les tests sont restés positifs durant 216 jours.

Guérir du Covid-19 et maîtriser son VIH

Au cours de ces 216 jours, les scientifiques ont détecté treize mutations uniques du Covid-19 dans son corps. Néanmoins, la patiente n'est jamais tombée gravement malade et quand on lui a fait reprendre son traitement, au bout de six mois d'étude environ, elle a à la fois guéri de son infection au Covid-19 et a maîtrisé son VIH en quelques semaines.

Au total, une trentaine de changements génétiques ont été découverts dans son corps pendant les recherches, dont certains pourraient affecter la réponse du coronavirus aux vaccins ou aux traitements. Tulio De Oliveira a averti l'OMS de la situation. Ses conclusions sont les suivantes: bien qu'une personne séropositive n'a pas de risque beaucoup plus élevé de développer un Covid plus grave que les autres personnes immunodéprimées, elle peut –dans des situations comme celle de l'Afrique du Sud où de nombreuses personnes ont un VIH non détecté ou non contrôlé– être l'hôte de mutations et de variantes du virus, parce que ce dernier parvient à survivre plus longtemps dans son corps en raison du système immunitaire affaibli.

De nombreuses questions continuent de subsister sur le variant Omicron et encore plus sur sa relation avec le VIH. Tulio De Oliveira va poursuivre ses recherches à ce sujet.