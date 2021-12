Le vapotage peut entraîner un dysfonctionnement érectile chez les hommes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Futurism

Mauvaise nouvelle pour les hommes adeptes de la vape: elle pourrait être responsable de dysfonctionnements érectiles. Une étude conjointe menée par l'université de New York et l'université Johns Hopkins, et publiée dans l'American Journal of Preventive Medicine, révèle l'ampleur du phénomène. Les hommes qui fument des cigarettes électroniques sont plus de 2,4 fois susceptibles de rencontrer des problèmes d'érection que leurs homologues non vapoteurs.

Pour mener à bien la recherche, les scientifiques ont analysé 45.971 hommes âgés de 20 à 65 ans. Certains étaient d'anciens fumeurs de tabac et d'autres ne l'étaient pas. Les participants ont également été séparés entre ceux ayant des problèmes cardiovasculaires et ceux n'en ayant pas. Une donnée à ne pas prendre à la légère puisque de récentes recherches suggèrent que le dysfonctionnement érectile peut être un indicateur de maladie cardiaque.



Pas si sain, la cigarette électronique?

«Étant donné que de nombreuses personnes utilisent les cigarettes électroniques pour réduire les méfaits du tabagisme ou pour les aider à arrêter de fumer, nous devons étudier de manière approfondie la relation entre les produits de vapotage et la dysfonction érectile, et ainsi mieux comprendre les implications potentielles pour la santé sexuelle des hommes», commente Omar El-Shahawy, chercheur au département de la santé de la population de l'université de New York et auteur principal de l'étude.

En effet, l'équipe de recherches note que les fumeurs de cigarettes étaient déjà confrontés à des problèmes érectiles et que la vape a été commercialisée sous l'étiquette d'un produit nettement plus sain que les cigarettes traditionnelles. Mais les résultats de la recherche apparaissent comme un argument de plus pour contrecarrer cet argument. Il semblerait aussi que le vapotage soit à l'origine d'une maladie pulmonaire.

Selon les scientifiques, «il est possible que le vapotage quotidien de cigarettes électroniques soit associé à des risques plus élevés de dysfonction érectile, quels que soient les antécédents de tabagisme». Pour eux, il y a un manque de communication sur le sujet: les utilisateurs de cigarettes électroniques «devraient être informés du lien possible entre la vape et l'expérience de dysfonctionnement érectile».