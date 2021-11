En Sicile, un village atteint un taux de vaccination de 104%

Temps de lecture: 2 min

C'est une curiosité statistique qui réjouit le maire de Palazzo Adriano. Dans ce village italien de Sicile, au sud de Palerme, le taux de vaccination atteint pas moins de 104% de la population. De quoi faire pâlir d'envie les autres villes et gouvernements européens, qui peinent à revivifier leurs campagnes vaccinales, et ce d'autant plus depuis que la troisième dose s'est invitée dans les débats et les seringues.

Ce taux de vaccination exceptionnellement élevé tient à la méthode de calcul employée par les autorités sanitaires italiennes, qui se basent sur la population officielle d'une ville ou d'un village pour déterminer le pourcentage d'habitants vaccinés. En conséquence, ce taux peut dépasser les 100% si un nombre considérable de non-résidents s'y fait vacciner.

«Cela semble être une statistique impossible. Mais en fait, au Palazzo Adriano, les habitants qui vivent dans notre ville, même s'ils ne sont pas des résidents officiels, se sont fait vacciner, tout comme d'autres personnes vivant dans les villages voisins», a affirmé le maire, Nicolò Granà.

Une population vulnérable

Comptant un peu plus de 2.100 habitants, Palazzo Adriano, situé sur les pentes du Monte delle Rose, présente une population relativement âgée, avec un âge moyen de 48,2 ans, les plus jeunes ayant eu tendance à partir dans de plus grandes villes à la recherche d'emploi.

Salvatore Spata, conseiller à la culture du village âgé de 54 ans, raconte que la vaccination a été menée comme «une extraordinaire campagne de bouche à oreille», qui a tiré parti de la vie communautaire du village et des regroupements habituels sur la place centrale du village: «Nous avons profité des relations intenses entre parents et amis pour diffuser la campagne de vaccination. Il nous suffisait d'informer chaque personne que nous rencontrions, en lui rappelant de se faire vacciner, et le lendemain, ses proches se présentaient au laboratoire pour la piqûre.»

Pour répondre aux inquiétudes suscitées par le vaccin, la municipalité a créé un groupe WhatsApp afin d'en discuter avec les habitants. «Dans ce groupe, nous avons répondu aux fake news et rassuré les gens sur la sécurité du vaccin», explique le maire, qui souligne que sans une telle campagne, une grande partie des habitants âgés du village seraient sans doute décédés des suites du Covid-19. Et d'ajouter: «On avait l'impression d'être à une fête populaire de la ville. Les gens comprenaient qu'avec les vaccins, ils créaient un bouclier qui protégerait leur communauté, sauvegardant la survie même du village.»

En Italie, plusieurs petits villages ont déjà atteint des taux de vaccination proches de 100%: c'est le cas de Brinzio, au nord de la Lombardie, dont 97% de ses 789 habitants sont vaccinés, ou de Premana, dans la province de Lecco, qui a vu ses 2.000 habitants être tous vaccinés.