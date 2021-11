Vingt-sept migrants morts dans la Manche: des responsables politiques inhumains?

Temps de lecture: 2 min

Vingt-sept migrants qui voulaient passer en Angleterre depuis la France sont morts noyés mercredi dans les eaux glacées de la Manche. Ce drame est la conséquence d'au moins deux facteurs: les passeurs qui font de ces traversées un business, et la brouille entre la France et le Royaume-Uni. La première est accusée de laxisme par le second, qui ne s'est pas acquitté de sa promesse de financer à hauteur de 63 millions d'euros la sécurisation de la frontière.

Emmanuel Macron a réagi en disant que «la France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière». Mais nos responsables politiques ont-ils vraiment pris la mesure du désespoir de ces gens, qui en arrivent à embarquer dans des canots de fortune, au péril de leur vie, parfois avec leurs enfants? Pourquoi des points de demande d'asile ne sont-ils pas mis en place? Et quel est l'état de l'opinion française sur ce sujet?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en discutent avec leurs invités David Revault d'Allonnes, chef du service politique au JDD, et Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP et auteur de La Fracture, dans l'émission «Politique» de France 24, en partenariat avec Slate.