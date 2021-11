La Terre pourrait avoir des anneaux comme Saturne, mais composés de déchets

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Futurism

La conquête de l'espace déchaîne les rêves de l'humanité... et sa pollution. Les déchets spatiaux s'accumulent et leur nombre ne devrait pas diminuer à mesure que les entreprises et gouvernements lancent de nouveaux programmes. Satellites, vaisseaux, sondes, voyages touristiques sont à l'origine des morceaux de ferraille qui gravitent autour de la Terre. Jake Abbott, professeur en génie mécanique à l'Université d'Utah, en a tiré une prédiction déconcertante.

«La Terre est sur le point d'avoir ses propres anneaux. Ils seront juste faits de ferraille», a-t-il déclaré lors d'une interview au Salt Lake Tribune. Selon lui, la Terre ressemblera donc à la planète Saturne. Différence notable: les anneaux de celle-ci sont composés de roches et de débris d'astéroïdes.

L'espace, poubelle de demain?

D'après l'Agence spatiale européenne, environ 170 millions de débris spatiaux de plus d'un millimètre de diamètre sont en orbite. À cela s'ajoutent 670.000 déchets de moins de trois centimètres. Alors que des entreprises privées comme SpaceX lancent leurs propres satellites, l'orbite de notre planète est plus menacée que jamais.

Futurism rapporte que la Terre fait face au risque grandissant d'une hausse de collisions, qui pourraient créer encore plus de débris spatiaux d'origine humaine qu'il n'y en a actuellement. Jake Abbott a une solution à ce problème: il suffirait d'utiliser un bras robotique au bout duquel tournerait un aimant. Cela permettrait de créer des courants électriques appelés «tourbillons» afin de contrôler les débris et de réduire leur vitesse, explique un article paru dans la revue Nature.

Pour mettre sur pied ce super-bras aimanté, tout est question «d'ingénierie», assure Jake Abbott. Reste à le construire et le lancer.