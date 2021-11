Avec le changement climatique, les albatros «divorcent» plus facilement

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Les albatros font partie des animaux monogames les plus fidèles au monde. Mais le changement climatique, entraînant la hausse des températures des eaux, pourrait changer la donne. Ces oiseaux de mer sont confrontés au stress, au manque de poissons et donc à un environnement plus hostile, ce qui pousse les couples albatros à se séparer afin de pouvoir chasser plus loin.

En règle générale, seulement 1 à 3% des couples d'albatros «divorcent». Lorsque ces oiseaux s'accouplent, ils restent avec leur partenaire pour la vie et célèbrent bruyamment le retour de celui-ci lorsqu'il s'est absenté durant longtemps. Mais une nouvelle étude conduite par la Royal Society, rapportée par le Guardian, affirme que ces taux sont en hausse. Aujourd'hui, jusqu'à 8% des couples d'albatros se séparent. Pour obtenir ces données, l'organisme a examiné une population sauvage de 15.500 couples dans les îles Malouines durant quinze ans.

Pour répondre au manque de nourriture, donc, les albatros s'éloignent. Moins de poussins survivent. Les hormones de stress des oiseaux augmentent. Autant de facteurs qui mettent à mal les relations.

Les raisons du divorce

Francesco Ventura, chercheur à l'Université de Lisbonne et coauteur de l'étude de la Royal Society, confie que l'équipe scientifique a été surprise de voir que le changement climatique avait un réel impact sur les couples d'albatros. D'ordinaire, ils se séparent après un échec de reproduction.

Désormais, la hausse des températures entraîne des divorces, même si les oiseaux arrivent à procréer, pour deux raisons, note Francesco Ventura. D'abord, les albatros qui partent chasser loin ne reviennent pas forcément pour la période de reproduction. Le partenaire en trouve alors un nouveau pour pallier le manque. Ensuite, dans un environnement hostile, l'hormone du stress augmente. Ces oiseaux de mer le ressentent et peuvent blâmer leur conjoint, explique Francesco Ventura.

«Nous proposons cette hypothèse du blâme du partenaire: une femelle stressée pourrait ressentir ce stress physiologique et attribuer ces niveaux de stress plus élevés à une mauvaise performance du mâle.» Ce scénario vient corroborer la chute du nombre d'albatros. Graeme Elliot, principal conseiller scientifique au département de la conservation de la Nouvelle-Zélande, qui étudie les albatros dans les eaux du pays depuis trois décennies, assure que leur nombre «est en chute libre».

Depuis 2005, la population d'albatros hurleurs réduit de 5 à 10% chaque année. La diminution des proies, le réchauffement des mers et les morts liées aux bateaux de pêche entraînent ce déclin. La baisse du nombre d'albatros modifie d'ailleurs les schémas d'accouplement: de plus en plus de couples homosexuels voient le jour, confie Graeme Elliot. Il en appelle à la sympathie des gens et aux modifications de nos comportements pour faire face aux menaces environnementales auxquelles les albatros sont confrontés.