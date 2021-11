Jennifer Lawrence explique pourquoi Leonardo DiCaprio a été payé plus qu'elle pour «Don't Look Up»

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Don't Look Up est une comédie qui arrivera le 24 décembre sur Netflix, traitant de la fin du monde sur un mode satirique. Réalisé par Adam McKay, le film a pour têtes d'affiche Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio. Tous les deux n'ont pas perçu le même salaire, le second ayant touché plus que la première. Mais pour Jennifer Lawrence, cet écart se défend et se justifie.

Interviewée par le magazine Vanity Fair, l'actrice a tenu à prendre la défense de son collègue, arguant que «Leo rapporte plus au box-office» qu'elle. Jennifer Lawrence ajoute être «extrêmement chanceuse et heureuse» de son contrat passé avec la production. Elle aurait négocié pour que son nom apparaisse plus tôt que celui de Leonardo DiCaprio au générique. «J'étais numéro un sur la liste d'appel [du casting], alors j'ai pensé que les crédits devaient le refléter», commente-t-elle.

Un écart salarial d'environ 20%

Selon un classement récemment publié par Variety, Leonardo DiCaprio a touché 30 millions de dollars (soit plus de 26 millions d'euros) pour Don't Look Up, tandis que Jennifer Lawrence a empoché 25 millions de dollars (soit plus de 22 millions d'euros). Une différence de salaire estimée à environ 20%, chiffre qui corrobore les données recueillies par le Bureau of Labour Statistics sur les inégalités salariales entre hommes et femmes.

Une étude conduite par cet établissement lié au département du Travail des États-Unis avait révélé que lorsqu'un homme touche 1 dollar, une femme touche 82,3 cents pour le même travail à temps plein. Dans le cas de Jennifer Lawrence, cela équivaudrait à 83 cents gagnés par l'actrice pour chaque dollar empoché par Leonardo DiCaprio, révèle Comic Book Resources.

En 2015, Jennifer Lawrence avait publiquement critiqué l'écart de rémunération entres les hommes et les femmes à Hollywood. Elle révélait s'en vouloir de ne pas avoir su mieux négocier. Dans le dernier article de Vanity Fair, elle explique qu'il est «extrêmement inconfortable de se renseigner sur l'égalité salariale. Et si vous remettez en question quelque chose qui semble inégal, on vous dit que ce n'est pas une disparité entre les sexes, mais on ne peut pas vous dire de quoi il s'agit exactement.»